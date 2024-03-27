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Де у Дніпрі та на Криворіжжі 28 березня припинять електропостачання: адреси
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Де у Дніпрі та на Криворіжжі 28 березня припинять електропостачання: адреси

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світло, електрика, ремонт
Свічка біля електролічильника. Ілюстративне фото: УНІАН

28 березня через проведення планових ремонтних робіт жителям вулиць у Дніпрі та Криворізькому районі тимчасово вимкнуть електроенергію.

Про це йдеться у Telegram-каналі компанії "ЦЕК".

Подачу світла припинять з 8:00 до 17:00 за адресами:

Дніпро:

  • вул. Аеродром: 2-7;
  • вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6.

Криворізький район, с. Радушне:

  • вул. Будівельна: 1-9, 11-23, 48;
  • вул. Весела: 1-7, 9-16;
  • вул. Вільна: 1-8, 9/2, 10, 11/2, 12-25, 27-37 (непарні);
  • вул. Клубна: 24;
  • вул. Лікарняна: 9А, 10-19, 20А, 21, 23;
  • вул. Мєндєлєєва: 31, 33, 35;
  • вул. Молодіжна: 1-6, 8-10;
  • вул. Південна: 1-15;
  • вул. Шкільна: 1, 4, 6, 15;
  • вул. Щаслива: 3, 5-10, 12, 14;
  • шосе Нікопольське: 1Б, 2, 5.

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