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На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три атаки армії РФ — Генштаб
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На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три атаки армії РФ — Генштаб

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Сили оборони України відбили три атаки РФ на Оріхівському напрямку
Українська САУ. Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони України відбили три атаки армії РФ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного, Запорізької області.

Про це сьогодні, 27 березня, повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку армія РФ, за підтримки авіації, три рази атакувала позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області", — йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що російських артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Запорізької області, серед них Полтавка, Рівнопіль, Чарівне, Оріхів та П’ятихатки.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 березня, у Запорізької області військові повітряного командування "Схід" збили керовану авіаційну ракету.

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 26 березня, російські військові атакували сім населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

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