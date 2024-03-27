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На Бахмутському напрямку на одного бійця Сил оборони до 10 російських військових — командир екіпажу
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На Бахмутському напрямку на одного бійця Сил оборони до 10 російських військових — командир екіпажу

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На Бахмутському напрямку на одного бійця Сил оборони до 10 військових РФ
Українські військові під час повномасштабного російського вторгнення. Джерело: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

На Бахмутському напрямку поблизу міста Часів Яр на одного бійця Сил оборони України приблизно 7-10 російських бійців.

Про це в ефірі "Еспресо розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.

"Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку складна з декількох причин. Перше — це використання керованих авіаційних бомб, а також ФАБів. Друге — у нас надзвичайна потреба у підтримці особового складу у резервах. Сподіваюся, що закон про мобілізацію все ж таки приймуть і ми зможемо боронити наш край значно якісніше. Тоді, коли в нас буде у підрозділах та кількість особового складу, яка потрібна для оборони нашої країни. Але попри це, армія РФ зазнає втрат", — розповів військовий.

Він додав, що з урахуванням втрат техніки особового складу, які наразі є у російської армії всі їхні локальні перемоги — це декілька посадок, які є абсолютно нераціональними.

За його словами, у порівнянні минулим роком, російські війська почали активніше використовувати КАБи та ФАБи.

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