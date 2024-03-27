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НАБУ викрило схему заволодіння 2,24 га лісу на березі Київського моря
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НАБУ викрило схему заволодіння 2,24 га лісу на березі Київського моря

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ліс на Вишгородщині
Ділянка лісу на Київщині. Фото: НАБУ

НАБУ і САП викрили схему заволодіння 2,24 га лісових угідь на території Вишгородського району Київської області, вартість яких становить майже 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

За даними слідства, у 2015 році посадовець територіального управління Держгеокадастру незаконно передав третім особам частину ділянок, які перебували у користуванні районного лісгоспу.

"Це сталося без погодження з останнім, а ліс передали під виглядом сільськогосподарських земель та садових ділянок", — йдеться в повідомленні.

НАБУ викрило схему заволодіння 2,24 га лісу на березі Київського моря
Ділянка лісу на Київщині. Фото: НАБУ

Для легалізації незаконно набутого майна учасники схеми вчиняли щодо ділянок низку дій, як-от поділ, об'єднання та відчуження на користь третіх осіб. Серед підозрюваних:

  • експосадовець територіального управління Держгеокадастру (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України);
  • фізична особа, яка придбала незаконно виділені земельні ділянки (ч. 2 ст. 209 КК України).

Зазначають, що експосадовець Держгеокадастру також підозрюється у заволодінні майже 920 га у Фастові та близько 284 га держпідприємства "Пуща-Водиця".

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