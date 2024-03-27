Кіровський районний суд Кропивницького визнав винним 28-річного кропивничанина у скоєнні ДТП, під час якої загинула жінка. Рідні загиблої просили обрати вирок, не пов'язаний з позбавленням волі, оскільки обвинувачений добровільно відшкодував матеріальну та моральну шкоду.

Про це під час судового засідання сказав представник родини загиблої Олександр Бобков.

Обвинувачуваний у смертельній аварії водій майже три місяці перебуває під вартою. Просив не показувати своє обличчя та не називати прізвище. Аварія, у скоєнні якої його обвинувачують, сталась 31 грудня. Тоді загинула жінка, яка переходила дорогу пішохідним переходом, розповів прокурор Микола Вдовіченко.

"Свою провину обвинувачений визнав повністю. Він відшкодував моральну та матеріальну шкоду потерпілим. Прошу визнати його винуватим у вчиненні злочину та призначити покарання – чотири роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами три роки".

Представник родини загиблої жінки Олександр Бобков просив врахувати при обранні покарання, що обвинувачений виплатив компенсацію. Яка це сума, не назвав на прохання клієнтів.

"Родина просить суд призначити покарання, яке не пов’язане з позбавленням чи обмеженням волі. Вважають, що під час перебування на волі підозрюваний надаватиме допомогу їхній сім’ї".

Підозрюваний визнав, що перевищив швидкість

Підозрюваний Роман сказав, шкодує, що в день скоєння аварії перевищив швидкість.

"Хочу вибачитися перед рідними, щоб вони мене зрозуміли. Я не навмисно зробив це, я не бачив цю дівчину. Каюсь, що перевищив швидкість. Буду допомагати вашому сину, робитиму все, що від мене залежить".

Адвокат підозрюваного Віктор Осєтров просив не позбавляти підзахисного свободи.

"Він скоїв злочин з необережності. Його батьки взяли під заставу свого будинку позику та передали її потерпілим. Втрьох набагато легше її повернути, ніж бути жебраками без житла".

Під час попереднього засідання учасники погодились на судовий розгляд за процедурою, під час якої не досліджують докази, висновки експертиз та не опитують свідків. Суддя Роман Петров попередив про ризики.

"У разі незгоди з прийнятим судовим рішенням обвинувачений позбавляється можливості стверджувати у апеляційній скарзі, що він не винуватий у вчиненні кримінального правопорушення".

Суд призначив чотири роки позбавлення волі

Суддя після опитування сторін оголосив вирок.

"Визнати винуватим за частиною 2 статті 286. Призначити покарання – три роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Запобіжний захід – тримання під вартою".

"Ми будемо оскаржувати вирок. Ми згодні з трьома роками, але вважаємо, що є підстави для застосування статті 75 – це умовне відбування покарання", – сказав адвокат засудженого.

Оскаржити вирок можна впродовж місяця.