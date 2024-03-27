У Миколаєві триває 10 день Великого посту. Православні віряни 2024 року вперше відзначатимуть Великдень за новоюліанським календарем. Свято припало цьогоріч на 5 травня.

Як правильно дотримуватися посту без шкоди організму кореспондентам Суспільного розповіла лікарка-гастроентеролог Наталя Чернікова.

Під час посту забороняються м’ясні продукти, м’ясо ми можемо замінити на рослинні білки, це соя. В сої є білок, а також там багато незамінних амінокислот. Білок — це гриби, насіння, бобові. Забороняються також молочні продукти, молоко ми можемо замінити соєвим молоком.

Лікарка-гастроентеролог Наталя Чернікова. Суспільне Миколаїв/Катерина Шелест

За словами Наталі Чернікової, під час посту тіло стає більш здоровим та стійким до інфекційних захворювань, але рекомендує звернутися до сімейного лікаря хворим на цукровий діабет, гіпертонію, захворювання кишково-шлункового тракту аби підібрати правильний раціон.

Ольга тримає Великодній піст 17 років поспіль. З її слів, це рішення має прийматися свідомо.

Сьогодні на обід у нас, перше це борщ, взагалі в традиційному розумінні всі думають, що він повинен бути лише з м’ясом, але у нас він пісний, до нього у нас є пампушки, вони з часничком, цибулькою, на друге це у нас вареники з картоплею, а потім різні салатики.

Пісна їжа. Суспільне Миколаїв/Катерина Шелест

"Для мене піст саме в значенні відмови від їжі не такий складний. А ось в плані духовному, де треба слідкувати за своїми помислами, думками, словами — складніше. Особливо в сучасному світі", — говорить Ольга Захарчук.

Ольга Захарчук. Суспільне Миколаїв/Катерина Шелест

Син Ольги — 8-річний Микита посту не дотримується. Але і від пісних смаколиків не відмовляється, говорить жінка.

"В міру того, що він ще маленький я не можу його посадити саме піст, щоб він зі мною цього всього дотримувався. Він їсть ті страви, що ми готуємо, але в його раціоні присутні м’ясні продукти та риба", — розповідає Ольга.

Мати з сином. Суспільне Миколаїв/Катерина Шелест

За словами протоієрея Романа, Великий піст розпочався 18 березня та триватиме до 5 травня.

"Багато людей, коли підходять до питання посту якоюсь мірою по-дитячому сприймають піст обмежуючись лише у їжі, але насправді піст це є поняття набагато глибше. Пам’ятаємо, що великий піст це є та дорога яка веде нас до світлого господнього Воскресіння", — говорить отець Роман.

Протоієрей Роман. Суспільне Миколаїв/Катерина Шелест

Зі слів священнослужителя, під час великого посту заборонене вживання м’яса, риби, яєць та молочних продуктів.

Пам’ятаємо, що найбільший акцент, найбільша увага на пості духовному, тому що духовний піст — це є стримання очей, вух і язика. Більше часу приділяти молитві та зростати в любові до Бога, до ближнього. Також уникати всякого гніву, роздратування.

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