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МОЗ перевірило роботу військово-лікарських комісій у Києві: результати
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МОЗ перевірило роботу військово-лікарських комісій у Києві: результати

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Військовослужбовці ЗСУ
Військовослужбовці ЗСУ. Getty Images

У Києві завершили перевірку 10 позаштатних військово-лікарських комісій, яка тривала з початку березня.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Під час перевірки робочі групи виявили наступні порушення:

  • продовжують спостерігатися черги військовозобов'язаних. У частині ВЛК організовано запис лише на перший візит, далі управління чергою в закладі здійснюється в порядку живої черги, хаотично;
  • графік роботи комісій не є оптимальним — здебільшого з 8:00-9:00 до 14:30-16:00 у будні;
  • траплялися випадки направлення на дообстеження, які видає лікар, вирішуючи це одноосібно, без погодження з головою ВЛК;
  • виникають труднощі у лікарів, які нещодавно працюють у складі ВЛК, зі встановленням певних діагнозів військовозобов'язаним;
  • у деяких випадках через брак досвіду членів комісії трапляються недоліки у веденні документації; трапляються випадки, коли в експертних документах зазначаються клінічні діагнози, а не експертні;
  • залишається велика кількість паперових документів із перенесенням однакових відомостей із документа в документ;
  • невідповідності щодо норм роботи спеціалістів: одночасно здійснюється огляд військовозобов’язаних у спільному кабінеті (хірург, дерматолог, офтальмолог);
  • у багатьох комісіях проводиться одночасно огляд приписників і військовозобов'язаних, що зумовлює додаткове навантаження.

Рекомендації з оптимізації подальшої роботи ВЛК направлені до Київської міської військової адміністрації, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, медичних закладів.

КМВА спільно з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки має провести оцінку навантаження на роботу ВЛК та за потреби визначить додаткові медзаклади для проведення медоглядів військовозобов'язаних або продовження графіків роботи ВЛК.

Також КМВА продовжить контролювати обґрунтованість скерувань військовозобов'язаних на обстеження та випадки затягування проходження ВЛК.

"Середній термін проходження ВЛК становить 2-3 дні, тож особливу увагу звертатимуть на роботу комісій, що систематично їх не дотримуються", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перевірку роботи ВЛК продовжать в інших областях.

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