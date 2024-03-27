У Сумах роздаватимуть повістки працівники міськради: що відомо

У Сумській міській раді створили відділ інформування про мобілізацію. В новому структурному підрозділі працюватимуть чотири людини. Штат розпочнуть набирати з 1 квітня.
Про це повідомив секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.
В обов'язки працівників відділу входитиме оповіщення сумчан призовного віку, що вони підлягають мобілізації згідно з законами України. Також представники нової структури разом з ТЦК будуть роздавати повістки.
" У нас в міській раді є делеговані повноваження — це оповіщення. Тим, чим ми займаємось. Ми повинні інформувати людей, якщо є люди призовного віку, ми повинні їх проінформувати, що згідно з законом ви підлягаєте мобілізації. Також ми можемо доводити це з ТЦК разом, тобто йде представник ТЦК, представник міської ради, і вони можуть також роздавати повістки. Начальник військової адміністрації області був ініціатором того, щоб створити цей відділ", повідомив Артем Кобзар.
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