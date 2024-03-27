Декомунізація у Кропивницькому. З будівлі бізнес-центру зняли серпи та молоти

З будівлі кропивницького бізнес-центру зняли серпи та молоти. Це відбулось після зйомок сюжету про них журналістами Суспільного 25 березня.

Радянські символи – серп та молот – збивали молотком з колон будівлі кропивницького бізнес-центру "Акустика". Демонтаж почали о 8:00 27 березня, розповів Суспільному будівельник Вадим Верещак. Виконує роботу приватна фірма.

"Їх (серпів та молотів – ред.) не повинно бути, зрозуміло. Але дуже різко – все кидай, ламай, Але ясно, воно тут зайве".

Зі слів будівельника, вага плити із серпом та молотом – п’ять кілограмів. Виготовлені вони з цементу та піску. Усього на чотирьох стовпах – 16 плит.

Бетонна плита із серпом та молотом з будівлі кропивницького бізнес-центру "Акустика". Фото: Суспільне Кропивницький

Радянські символи на будівлі – це порушення законів про декомунізацію, ухвалених українським парламентом у квітні 2015-го. Згідно із ними, усі радянські назви потрібно змінити, символіку демонтувати, нагадав партнер започаткованого сім років тому громадського проєкту "Деколонізація. Україна" Дмитро Завражний.

"До людей не доходить, що росіяни, бачачи радянські символи та називаючи себе правонаступниками Радянського Союзу, вважають це своїм, тому йдуть сюди. Цього не має бути взагалі. В країнах Балтії давно це все демонтовано. Є закон, але якщо не спонукати до виконання цього закону, то нічого не буде виконуватись. Зірка, окремо від серпа й молота – не є символом, який підпадає під дію закону".

Навпроти бізнес-центру – в’їзд на територію заводу "Ельворті". До квітня 2016-го він називався "Червона Зірка" російською. Попри перейменування, напис залишили колишній. За словами Вадима Верещака, планують прибрати і його.

Напис російською над в'їздом на територію кропивницького заводу. Фото: Суспільне Кропивницький

За даними, які надав Суспільному член міської топонімічної комісії Руслан Фросіняк, ці об’єкти перебувають на балансі акціонерного товариства "Ельворті".

Помічниця керівника підприємства Наталія Хорольська надала таку інформацію: "На виконання закону про декомунізацію демонтували символи "Серп і молот" з колон бізнес-центру "Акустика". Роботи з декомунізації на підприємстві триватимуть й надалі. Нині є нагальніші проблеми".

Вартість демонтажу не назвала. Сказала, не має такої інформації. Закінчили демонтаж об 11:30.

Кропивничанин Дмитро Поляченко підтримує демонтаж.

"Це відповідно аргументований закон, який потрібно виконувати. І коли у нашій країні зрозуміють, що всі закони потрібно виконувати, нам буде набагато краще жити – як у Німеччині чи США".

Про порушення закону про декомунізацію можна повідомити в поліцію

Речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко розповіла, що усі, хто помічає конкретний факт порушення закону про декомунізацію, має право подати оформлену відповідним чином заяву в поліцію за місцем прописки.

"За кожним таким зверненням проведуть досудову перевірку. Нині у провадженнях слідчих Кіровоградщини такі справи у розслідуванні не перебувають".

За інформацією речниці, за виготовлення, поширення комуністичної та нацистської символіки, пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів передбачені до п’яти років обмеження волі. За ті ж дії, вчинені посадовою особою – 5-10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.