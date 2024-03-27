НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Декомунізація у Кропивницькому. З будівлі бізнес-центру зняли серпи та молоти
ДЕКОМУНІЗАЦІЯДерусифікаціяКУЛЬТУРАРегіони

Декомунізація у Кропивницькому. З будівлі бізнес-центру зняли серпи та молоти

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

З будівлі кропивницького бізнес-центру зняли серпи та молоти. Це відбулось після зйомок сюжету про них журналістами Суспільного 25 березня.

Радянські символи – серп та молот – збивали молотком з колон будівлі кропивницького бізнес-центру "Акустика". Демонтаж почали о 8:00 27 березня, розповів Суспільному будівельник Вадим Верещак. Виконує роботу приватна фірма.

"Їх (серпів та молотів – ред.) не повинно бути, зрозуміло. Але дуже різко – все кидай, ламай, Але ясно, воно тут зайве".

Зі слів будівельника, вага плити із серпом та молотом – п’ять кілограмів. Виготовлені вони з цементу та піску. Усього на чотирьох стовпах – 16 плит.

Декомунізація у Кропивницькому. З будівлі бізнес-центру зняли серпи та молоти
Бетонна плита із серпом та молотом з будівлі кропивницького бізнес-центру "Акустика". Фото: Суспільне Кропивницький

Радянські символи на будівлі – це порушення законів про декомунізацію, ухвалених українським парламентом у квітні 2015-го. Згідно із ними, усі радянські назви потрібно змінити, символіку демонтувати, нагадав партнер започаткованого сім років тому громадського проєкту "Деколонізація. Україна" Дмитро Завражний.

"До людей не доходить, що росіяни, бачачи радянські символи та називаючи себе правонаступниками Радянського Союзу, вважають це своїм, тому йдуть сюди. Цього не має бути взагалі. В країнах Балтії давно це все демонтовано. Є закон, але якщо не спонукати до виконання цього закону, то нічого не буде виконуватись. Зірка, окремо від серпа й молота – не є символом, який підпадає під дію закону".

Навпроти бізнес-центру – в’їзд на територію заводу "Ельворті". До квітня 2016-го він називався "Червона Зірка" російською. Попри перейменування, напис залишили колишній. За словами Вадима Верещака, планують прибрати і його.

Декомунізація у Кропивницькому. З будівлі бізнес-центру зняли серпи та молоти
Напис російською над в'їздом на територію кропивницького заводу. Фото: Суспільне Кропивницький

За даними, які надав Суспільному член міської топонімічної комісії Руслан Фросіняк, ці об’єкти перебувають на балансі акціонерного товариства "Ельворті".

Помічниця керівника підприємства Наталія Хорольська надала таку інформацію: "На виконання закону про декомунізацію демонтували символи "Серп і молот" з колон бізнес-центру "Акустика". Роботи з декомунізації на підприємстві триватимуть й надалі. Нині є нагальніші проблеми".

Вартість демонтажу не назвала. Сказала, не має такої інформації. Закінчили демонтаж об 11:30.

Кропивничанин Дмитро Поляченко підтримує демонтаж.

"Це відповідно аргументований закон, який потрібно виконувати. І коли у нашій країні зрозуміють, що всі закони потрібно виконувати, нам буде набагато краще жити – як у Німеччині чи США".

Про порушення закону про декомунізацію можна повідомити в поліцію

Речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко розповіла, що усі, хто помічає конкретний факт порушення закону про декомунізацію, має право подати оформлену відповідним чином заяву в поліцію за місцем прописки.

"За кожним таким зверненням проведуть досудову перевірку. Нині у провадженнях слідчих Кіровоградщини такі справи у розслідуванні не перебувають".

За інформацією речниці, за виготовлення, поширення комуністичної та нацистської символіки, пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів передбачені до п’яти років обмеження волі. За ті ж дії, вчинені посадовою особою – 5-10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Перейменування, Дніпропетровщина
Балку Кацапівку — на Зелену балку. Як перейменують ще понад 30 топонімів Дніпропетровщини
На Одещині вшанували памʼять полеглих на війні в Україні
У селищі на Одещині дві вулиці перейменували на честь загиблих військових
Демонтували дошкуь Ляхову
У Полтаві зникли дошки радянським діячам Лідову та Ляхову
Вугледар, Донеччина
"Ця ініціатива — знущання". Як жителі Вугледара на Донеччині реагують на перейменування вулиць
На початок