У Львові винесли постанову на водія маршрутки, який проїхав на червоне світло

У Львові правоохоронці винесли постанову на водія приміської маршрутки сполученням Львів (АС-2) — Суховоля (Доманів), який проігнорував сигнал світлофора та проїхав на червоне світло. Порушення зафіксував очевидець події та надіслав відео поліції.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

Очевидець зафіксував порушення на перехресті вулиць Кульпарківська — Городоцька. Водій громадського транспорту з пасажирами у салоні автобуса поїхав на червоне світло світлофора і зупинився на перехресті.

Інспектори відділу безпеки дорожнього руху розшукали 39-річного порушника і винесли на нього постанову за ч.2 ст 122 КУпАП (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) та оштрафували на 510 гривень.

Як повідомляють у пресслужбі Львівської ОВА, також водієві оголосили догану "за грубе порушення трудової дисципліни".

"Закликаємо жителів області, у разі виявлення фактів порушення перевізниками розкладу чи схеми руху звернутися до департаменту для прийняття управлінських рішень та унеможливлення надалі таких порушень", – каже директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА Орест Шуліковський.

Зареєструвати звернення можна за номером "Гарячої лінії області" – 1684, або номером "Урядової гарячої лінії" – 1545.