На Самарському острові у Дніпрі місцеві власноруч створили зону відпочинку. Спільно з підприємцями вони облаштували півтора кілометра берегової лінії. Висадили майже 700 дерев, відкрили пірси, встановили лавки та дитячу пісочницю.

Як облаштовували зону – читайте у матеріалі Суспільного.

На березі Самари місцеві жителі облаштували зону відпочинку. Висадили 700 дерев, встановили лавки та дитячу пісочницю.

"Ми акцент робимо на місцях, де діти можуть відпочивати. Ми поставили таку пісочницю, яка доступна всім, де дитина в літній період може буквально годинами проводити час і відповідно її батьки сидячи на лавках можуть за нею спостерігати", – каже місцевий житель Гліб.

У Дніпрі люди облаштували Самарський острів. Фото: Суспільне Дніпро

Поруч з річкою люди викидали побутове сміття, каже чоловік. Через це тут на декілька метрів від берега ріс очерет. Територію власноруч прибирали місцеві.

"На початку це було здивування, недовіра, скепсис звичайно, навіщо ви вкладаєте у це гроші? Зараз коли люди виходять і бачать кінцевий результат, то звичайно вони хочуть продовжувати. А ми вже ділимося досвідом з сусідніми садовими товариствами, вони приїздять, дивляться і роблять в себе так само", – каже житель Дніпра.

У Дніпрі люди облаштували Самарський острів. Фото: Суспільне Дніпро

Для безпеки місцеві встановили камери спостереження. Також огородили територію, аби туди не в'їжджали на автівках. Надалі планують розширити зону відпочинку – облаштувати сусідні пірси.

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