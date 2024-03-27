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Посадовцю Львівської мерії, якого підозрюють у хабарництві, обрали запобіжний захід
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Посадовцю Львівської мерії, якого підозрюють у хабарництві, обрали запобіжний захід

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Посадовця Львівської міської ради затримали на хабарі
Посадовця Львівської міської ради затримали на хабарі, 19 березня 2024 року. Львівська обласна прокуратура

У Галицькому районному суді Львова обрали запобіжний захід для начальника відділу Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради. Посадовцю призначили арешт із правом внесення 242 240 гривень застави.

Текст ухвали опублікували у Єдиному реєстрі судових рішень.

"Застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Львівській установі виконання покарань №19 на строк 60 діб, тобто до 17 травня 2024 року включно. Визначити підозрюваному заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляло Суспільне, посадовця затримали 19 березня на хабарі. За даними слідчих, чиновник пообіцяв підприємцеві посприяти в оформленні та погодженні документації щодо об’єктів нерухомості в межах історичного ареалу Львова. Свої послуги він оцінив у 2000 доларів США. За "винагороду" він також мав вплинути на своїх колег з Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА.

"Підозрюваний обіцяв виготовити та погодити облікову документацію на об’єкт. Зокрема надати дозвіл на подальшу діяльність закладу громадського харчування в одній із пам’яток архітектури Львова. Окрім того, запевняв, що може вплинути на позитивне вирішення питання в інтересах заявника в суді щодо скасування припису по демонтажу огорожі та освітлення на терасі будівлі. Оскільки являється представником від міської ради у вищевказаній справі", — йдеться у повідомленні Львівської обласної прокуратури.

Посадовцю повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом).

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