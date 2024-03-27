На вулиці Каманіна в Одесі сталася пожежа в 25-поверхівці. Загорілася квартира на 16 поверсі.

Про це 27 березня повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники працювали за підвищеним номером виклику. На місці вони встановили, що горить квартира на 16 поверсі 25-поверхового житлового будинку.

Через сходову клітину, яка не була в диму, евакуювали вісім людей. З квартири, що палає, врятували песика, додали в ДСНС.

Пожежний передає врятованого пса власниці. Одеса, 27 березня 2024 року. Фото: ДСНС в Одеській області

Пожежу рятувальники ліквідували приблизно за годину. Загальна площа займання склала 30 квадратних метрів.

Пожежа в 25-поверхівці на вулиці Каманіна в Одесі. 27 березня 2024 року. Фото: ДСНС в Одеській області

За даними ДСНС, поранених немає. Причину пожежі та збитки встановлюють.

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