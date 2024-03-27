35 років: як працює Свеська школа лижних перегонів на Сумщині

35 років виповнилось Свеській школі лижних перегонів на Сумщині. Секція, яка розташована в одному з підвалів селища, підготувала учасників зимових Олімпійських ігор та всесвітніх універсіад. Її у 1989 році заснував Валентин Панченко, — розповідає нинішня керівниця секції Марина Шевченко. Тренер помер у 2020 році.

"Він їздив по світу і бачив, що такі лижні бази розташовані у підвальних приміщеннях. Він знайшов приміщення, де досі знаходиться лижна база. Почав ремонтувати, все робив своїми силами, все сам, допомагали діти", — говорить Марина Шевченко, тренерка.

Медалі Свеської лижної школи. Фото: Суспільне Суми

Марина Шевченко говорить: попри скромні умови для тренувань, свеські лижники постійно брали участь у міжнародних змаганнях.

"Найперший був Олексій Прохор, який виступав на універсіаді, представляв Олімпійську збірну нашої держави. Тетяна Івченка також учасниця універсіади, Марцев Віталій учасник дорослих Олімпійських ігор, потім Дарина Ковальова, яка виступала на всесвітній гімназіаді", — додає пані Марина.

Софія Шкатула та Марина Шевченко. Фото: Суспільне Суми

Вихованка секції Софія Шкатула розповідає, що цього року виконала норматив майстра спорту. Мрія юної спортсменки — взяти участь у дорослих Олімпійських іграх.

"Влітку я виборола медаль на чемпіонаті світу з лижеролерів, потім стала чемпіонкою України восени, на дитячих чемпіонатах неодноразово перемагала і на дорослому чемпіонаті України виконала норматив майстра спорту України. Хочу потрапити на чемпіонат світу на дорослі Олімпійські ігри, бо цьому році я побувала на дитячих олімпійських іграх – це чудові емоції.

За словами тренерки Марини Шевченко, зараз в секції займається тридцять п'ять дітей різного віку, тренування проходять щоденно.

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