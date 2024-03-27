НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
35 років: як працює Свеська школа лижних перегонів на Сумщині
СПОРТРегіони

35 років: як працює Свеська школа лижних перегонів на Сумщині

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Софія Шкатула та Марина Шевченко.
Софія Шкатула та Марина Шевченко. . Фото: Суспільне Суми

35 років виповнилось Свеській школі лижних перегонів на Сумщині. Секція, яка розташована в одному з підвалів селища, підготувала учасників зимових Олімпійських ігор та всесвітніх універсіад. Її у 1989 році заснував Валентин Панченко, — розповідає нинішня керівниця секції Марина Шевченко. Тренер помер у 2020 році.

"Він їздив по світу і бачив, що такі лижні бази розташовані у підвальних приміщеннях. Він знайшов приміщення, де досі знаходиться лижна база. Почав ремонтувати, все робив своїми силами, все сам, допомагали діти", — говорить Марина Шевченко, тренерка.

лижники
Медалі Свеської лижної школи. Фото: Суспільне Суми

Марина Шевченко говорить: попри скромні умови для тренувань, свеські лижники постійно брали участь у міжнародних змаганнях.

"Найперший був Олексій Прохор, який виступав на універсіаді, представляв Олімпійську збірну нашої держави. Тетяна Івченка також учасниця універсіади, Марцев Віталій учасник дорослих Олімпійських ігор, потім Дарина Ковальова, яка виступала на всесвітній гімназіаді", — додає пані Марина.

лижники
Софія Шкатула та Марина Шевченко. Фото: Суспільне Суми

Вихованка секції Софія Шкатула розповідає, що цього року виконала норматив майстра спорту. Мрія юної спортсменки — взяти участь у дорослих Олімпійських іграх.

"Влітку я виборола медаль на чемпіонаті світу з лижеролерів, потім стала чемпіонкою України восени, на дитячих чемпіонатах неодноразово перемагала і на дорослому чемпіонаті України виконала норматив майстра спорту України. Хочу потрапити на чемпіонат світу на дорослі Олімпійські ігри, бо цьому році я побувала на дитячих олімпійських іграх – це чудові емоції.

За словами тренерки Марини Шевченко, зараз в секції займається тридцять п'ять дітей різного віку, тренування проходять щоденно.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Скандинавська ходьба у Полтаві
"Людина народжена, щоб рухатись": у Полтаві безкоштовно вчать скандинавській ходьбі
Вадим Кіріченко
"Від лісника до чемпіона": Вадим Кіріченко з Сумщини втратив ноги на війні та виграв "золото" в Америці
Під час інтерв'ю з санкарем Андрієм Мандзієм
"У кожної команди свої секрети": капітан Збірної України з санного спорту Андрій Мандзій
Баскетболіст "Черкаських Мавп" з мʼячем
У півфіналі: "Черкаські Мавпи-Дніпро" обіграли "Запоріжжя"
На початок