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Все задля перемоги: в Ужгороді вимушена переселенка з Херсонщини шиє іграшки для благодійних ярмарків
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Все задля перемоги: в Ужгороді вимушена переселенка з Херсонщини шиє іграшки для благодійних ярмарків

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Вимушена переселенка Валентина, яка з 2022 року проживає в Ужгороді вже майже два роки шиє іграшки для ярмарків. За зароблені гроші жінка купує матеріали для маскувальних сіток. Також частину іграшок Валентини волонтери відправляють військовим на фронт.

Вимушена переселенка з Херсонської області Валентина приїхала в Ужгород 21 квітня 2022 року. А вже з травня того ж року жінка долучилася до громадської організації "Рух підтримки закарпатських військових". Валентина каже, що до волонтерів її привела онука.

У волонтерському штабі жінка вʼяже маскувальні сітки. А дома Валентина набиває наповнювачем і прикрашає іграшки, які шиє разом з іншими волонтерами для благодійних ярмарків. Жінка розповідає, що за зароблені з продажу іграшок гроші купують матеріали для сіток.

Все задля перемоги: в Ужгороді вимушена переселенка з Херсонщини шиє іграшки для благодійних ярмарків
Вимушена переселенка Валентина з Херсонщини. Суспільне Ужгород/Діана Шух
"Я вночі до другої-третьої години сплю, а потім не сплю. А вони в мене (іграшки – ред.) перед очима стоять і я думаю, що б куди посадити, кому що дати в руки, у лапи, в зуби. У нас раніше гусаки були геть лисі. Ну, просто така іграшка не цікава. Я подумала, що якось непривабливо. Взяла їм і військові кепки пошила. Так гарно стало виглядати. А потім і зброю. Дивлюся по телевізору, там якась зброя. О, я це можу зробити", — розповідає Валентина.
Все задля перемоги: в Ужгороді вимушена переселенка з Херсонщини шиє іграшки для благодійних ярмарків
Іграшки, які виготовляє пані Валентина. Суспільне Ужгород/Діана Шух
"У неї кожна билинка, кожна квіточка, кожна ниточка знайде своє місце. Вона вигадає, як і куди її краще прилаштувати. Є олівець — це буде вже зброя, якийсь "Джавелін" для котика чи для ведмедика. Звичайно, як і ми всі, хоче вже перемоги нашої", — додає волонтерка громадської організації "Рух підтримки закарпатських військових" Тетяна.
Все задля перемоги: в Ужгороді вимушена переселенка з Херсонщини шиє іграшки для благодійних ярмарків
Іграшки, які виготовляє пані Ванлентина. Суспільне Ужгород/Діана Шух

Наразі Валентина готує писанки та тематичні вироби до Великодніх свят. Частину з них відправлять військовим разом із пасками від інших волонтерів. Решту продаватимуть на ярмарку.

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