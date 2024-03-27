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У Луцьку сталася пожежа в складському приміщенні: причину встановлюють
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У Луцьку сталася пожежа в складському приміщенні: причину встановлюють

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Пожежа на складі в Луцьку
Пожежа в складській будівлі у Луцьку, 27 березня 2024 року. Суспільне Луцьк

У Луцьку в провулку Комунальний в обідню пору 27 березня відбулося загоряння в одноповерховій складській будівлі, де зберігалися деревообробні верстати.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області.

Повідомлення на службу порятунку 101 про вогонь у складській будівлі надійшло о 13:23. На місце події виїхали рятувальники двох пожежних частин міста, які працювали на місці події в спеціальних апаратах на стисненому повітрі для захисту від диму та продуктів горіння.

Вогонь вдалося загасити орієнтовно за 10 хвилин. У ДСНС зазначили, що причина пожежі наразі невідома, її встановлюють.

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