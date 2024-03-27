У Тернопільському міськрайонному суді допитали чоловіка, якого обвинувачують у публічному виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації проти України. Засідання вів суддя Валентин Ломакін.

Допитувала обвинуваченого прокурорка окружної прокуратури Ірина Лучка, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Запитання стосувалися відео, яке підсудний поширив на своїй сторінці в соцмережі.

— Чи розумієте ви, що цими діями вчинили кримінальне правопорушення? Таким правопорушенням є поширення матеріалів, які містять заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, публічне виправдовування збройної агресії, глорифікація осіб, які здійснюють збройну агресію?

— Я ніколи не виправдовував російської агресії. Це раз. По-друге, я проти будь-якої агресії, будь-якого насильства. Я є пацифіст. Це тільки несповна розуму людина може виправдовувати російську агресію. Ви вважаєте, що я несповна розуму?

Підозрюваний на допиті в суді. Фото: Суспільне Тернопіль

На запитання прокурорки, чи визнає свою провину, обвинувачений відповів:

"Саме відео не містить такого кримінального характеру. Якщо взяти, зокрема, відео з Маріуполя, то згадайте 2014 рік, де одна жінка казала про нібито розіп'ятого нашими військовими хлопчика. Завдяки тому, що це відео розлетілося інтернетом, її впізнали. На інших відео теж викрили, що це гастролерка, акторка, котра їздить і знімається в різних відео для російської пропаганди. Тому відео, яке потрапило в мережу, призначене для мислездатних людей, щоб робили висновки".

Обвинувачений також заперечував, що він є громадянином України.

— Ви вважаєте себе громадянином України?

— Ні, я не громадянин України. Тому що я людина з правами громадянина СРСР. Я не набував статусу громадянина України. Я не приймав громадянства. Я народився в УРСР або СРСР. І це документ, котрий це засвідчує. Тому я людина з правами громадянина СРСР.

Суддя Валентин Ломакін оголосив перерву для підготовки учасників справи до судових дебатів, призначених на 29 березня.

Прокурорка Ірина Лучка від коментарів щодо справи відмовилася. Сказала підготувати письмовий запит. Кореспонденти Суспільного запит надіслали, відповідь очікують.

Нагадаємо, чоловіка, який виправдовував збройну агресію Росії проти України, викрили співробітники СБУ та Нацполіції області. Також встановили, що в минулому підозрюваний проголошував себе "народним мером Тернополя".

Після повідомлення про підозру він понад пів року переховувався від правоохоронців в одному із сіл на Буковині.

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Його звинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 436-2 КК України. Це поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України. За це можуть ув’язнити до п’яти років, розповіла суддя-спікерка Ганна Мостецька.