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На Кіровоградщині 2023 року ресторани оштрафували на п’ять тисяч гривень за порушення антитютюнового законодавства
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На Кіровоградщині 2023 року ресторани оштрафували на п’ять тисяч гривень за порушення антитютюнового законодавства

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табличка куріння заборонене
Табличка про заборону куріння у кропивницькому ресторані. Фото: Суспільне

2023 року за порушення антитютюнового законодавства підприємців з Кіровоградської області оштрафували на п’ять тисяч. Йдеться про недотримання вимог антитютюнового закону у трьох ресторанах.

Три постанови про стягнення штрафів ухвалили після чотирьох перевірок, здійснених за зверненнями жителів регіону, розповіла під час брифінгу начальниця управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби області Віра Сухопарова.

За її словами, нині заборонено курити у приміщеннях органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, на підприємствах усіх форм власності, готелях, гуртожитках, на дитячих майданчиках, вокзалах, станціях, у ліфтах, під’їздах, підземних переходах та громадському транспорті.

"Закон змінив позицію щодо кафе, барів та ресторанів відносно заборони облаштування спеціальної кімнати для курців. Така спеціальна кімната, згідно із Законом "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", можна облаштовувати тільки в аеропортах".

Які штрафи передбачені за порушення "бездимного" закону

  • за нерозміщення знаків наочності – тисяча гривень;
  • за куріння або розміщення попільнички в закладі ресторанного господарства: перший штраф – три тисячі гривень, повторний – 15 тисяч.
  • за розміщення попільнички та куріння в іншому громадському місці (не ресторанного господарства): перший – тисяча гривень, повторний штраф – десять тисяч.

Про небезпеку куріння

За інформацією речниці Держпродспоживслужби в області Наталії Шевченко, в Україні внаслідок куріння щороку помирають близько 85 тисяч людей. Це 12% від загальної смертності. Близько десяти тисяч із загальної кількості померлих щороку – пасивні курці.

"Тютюнопаління є однією з найсерйозніших медико-соціальних проблем, її розглядають як епідемію неінфекційного захворювання. 38,3% курців – 18-39 років. Протягом останніх семи років кількість жінок-курців зросла майже вдвічі. Більшість починають курити у підлітковому віці. З курінням пов’язують появу та розвиток онкозахворювань, найбільш поширені з яких – рак гортані, ротової порожнини, горла й стравоходу. Саме куріння називають причиною 21% смертей від раку, а смертей від раку легень – 90%".

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