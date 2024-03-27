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Перекидали війська РФ через Бердянський морський порт: СБУ повідомила про підозру трьом російським урядовцям
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Перекидали війська РФ через Бердянський морський порт: СБУ повідомила про підозру трьом російським урядовцям

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Росіяни задіяли Бердянський морпорт для потреб Міноборони РФ
Співробітники СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру трьом російським високопосадовцям, які, за даними слідства, задіяли Бердянський морський торговельний порт, що на тимчасово захопленій частині Запорізької області, для потреб Міноборони РФ. Зокрема, перекидали на фронт російські війська.

Про це сьогодні, 27 березня, повідомили в пресслужбі СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на:

  • Олександра Пошивая – заступника міністра транспорту РФ;
  • Захарія Джіоєва – керівника федерального агентства морського та річкового транспорту Росії;
  • Сергія Сафонічева – очільника федеральної установи "Адміністрація морських портів Азовського моря" РФ.

За даними слідства, фігуранти задіяли цивільні судна морпорту, щоб перекидати російські війська до тимчасово окупованих регіонів півдня України:

"Це стало особливо актуальним для Кремля після вибуху на "Керченському мосту", коли було порушено логістичні шляхи росіян та їхнє забезпечення через тимчасово окупований півострів", — йдеться в повідомленні .
Перекидали війська РФ на фронт через Бердянський морпорт: СБУ повідомила про підозру трьом російським урядовцям
Підозрювані російські високопосадовці. Фото: СБУ

Крім того, фігуранти організували зведення на території Бердянського морпорту та його акваторії російських фортифікаційних споруд і загороджень.

Слідчі СБУ заочно повідомили фігурантам про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки підозрювані перебувають на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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