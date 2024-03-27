На Одещині зупинили чотирьох чоловіків та їхнього провідника, які прямували до кордону з Молдовою. Прикордонникам довелось робити попереджувальні постріли.

Про це 27 березня повідомили в Державній прикордонній службі України.

За даними ДПСУ, провідник мав довести чоловіків до кордону з Молдовою. Далі вони планували перетнути його поза пунктами пропуску.

"Затримувати порушників прикордонникам довелося з попереджувальними пострілами, оскільки чоловіки не реагували на вимоги правоохоронців", — повідомили в ДПСУ.

Як зʼясували прикордонники, провідник мав отримати гроші за свої послуги від організатора переправлення. Ним, за даним ДПСУ, був адміністратор телеграм-каналу, куди звертались ті, хто хотів незаконно покинути Україну. Вартість такої послуги коштувала 6000 доларів з людини.

На всіх затриманих склали протоколи за ст. 185-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення — злісна непокора законним вимогам прикордонників. Справи скерували до суду. За це загрожує штраф або до 15 діб адміністративного арешту.

Щодо чотирьох чоловіків також склали протоколи ч. 2 ст. 204-1 КУпАП — незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Інформацію щодо провідника прикордонники направили до поліції: у його діях вони побачили ознаки правопорушення, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

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