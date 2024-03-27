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Великдень 2024 року: чи змінять комендантську годину на Київщині
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Великдень 2024 року: чи змінять комендантську годину на Київщині

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Великдень
Військовослужбовиця ЗСУ в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври під час першого Великоднього богослужіння Православної церкви України, 16 квітня 2023 року. Фото: Владислав Мусієнко/Суспільне

На Великдень комендантська година в Київській області діятиме без змін та триватиме з 00:00 до 5:00 години.

Про це повідомляє Гостомельська селищна військова адміністрація.

Перебувати в храмах вночі зможе винятково духовенство з обмеженням доступу для вірян, оскільки Великодні свята триватимуть в умовах воєнного стану.

Самі богослужіння транслюватимуть в онлайн-режимі. Після завершення комендантської години люди зможуть піти до храмів.

У військовій адміністрації зазначають, що для безпеки населення необхідно обмежити кількість присутніх в церквах під час освячення великодніх кошиків, а також на кладовищах в поминальні дні.

Цьогоріч католики святкуватимуть Великдень 31 березня, а православні християни — 5 травня.

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