Великдень 2024 року: чи змінять комендантську годину на Київщині

На Великдень комендантська година в Київській області діятиме без змін та триватиме з 00:00 до 5:00 години.
Про це повідомляє Гостомельська селищна військова адміністрація.
Перебувати в храмах вночі зможе винятково духовенство з обмеженням доступу для вірян, оскільки Великодні свята триватимуть в умовах воєнного стану.
Самі богослужіння транслюватимуть в онлайн-режимі. Після завершення комендантської години люди зможуть піти до храмів.
У військовій адміністрації зазначають, що для безпеки населення необхідно обмежити кількість присутніх в церквах під час освячення великодніх кошиків, а також на кладовищах в поминальні дні.
Цьогоріч католики святкуватимуть Великдень 31 березня, а православні християни — 5 травня.
Читати ще