З тимчасово окупованої території Запорізької області росіяни вивезли понад 2,5 мільйона тонн українського зерна та близько 200 тонн фруктів та овочів.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

"Близько мільйона тон окупанти вивозять і продають до країн Африки та Близького Сходу, а ще один мільйон – годувати континентальних росіян – хизується "керівник" окупаційної адміністрації Запорізької області Балицький", – йдеться в повідомленні.

За її словами, росіяни використовують порти Бердянська, Криму, Кавказу та Анапи задля перевезення зернової продукції з окупованої частини Запорізької області:

"Керівник" Запорізької області Балицький визнав, що станом на грудень 2023 року через Бердянський порт вдалося перевалити близько 300 тисяч тонн зерна", –інформує Галіціна.

Однак очільниця МВА зазначає, що порт в окупованому Бердянську знаходиться під вогневим контролем Сил оборони України, тому росіяни відклали заплановане будівництво нового терміналу.

Окрім зерна, окупанти вивозять з тимчасово окупованої території Запорізької області овочі та фрукти, обурюється Галіціна:

"Близько 200 тонн зібрали урожаю свіжої продукції і також вивезли до Росії".

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