Працює TruCAM: у Черкасах почали вимірювати швидкість руху на вулиці Чигиринська

У Черкасах приладом TruCAM почали вимірювати швидкість руху на вулиці Чигиринська.

Працюють у двох місцях, розповів речник патрульної поліції в області Олексій Драгун.

Загалом в обласному центрі визначено сім відрізків дороги, де здійснюватимуть такий моніторинг. На вулиці Чигиринська згідно зі статистикою, велика концентрація аварій, розповів патрульний Сергій Бугайчук:

"Тут наплив автомобілів інтенсивний у зв’язку з цим — підвищена кількість ДТП трапляється саме на цій ділянці".

Аби зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, вирішили патрулювати. За водіями стежать приладом TruCAM – це лазерний радар спостереження руху.

Поліція в Черкасах фіксує швидкісний режим. Суспільне Черкаси

Прилад фіксує цифру 84 — водій перевищив дозволену швидкість в місті на 34 кілометри. За це йому передбачений штраф, пояснив поліцейський:

"Буде винесена постанова про адмінправопорушення за частиною 1 статті 122 кодексу України про адмінправопорушення. Розмір штрафу становить 340 гривень. Якщо він не сплачує, то сума штрафу подвоюється".

Водій на камеру говорити відмовився, але штраф обіцяв заплатити, зазначив патрульний:

"Нормально відреагував водій. Сказав: так, порушив таке буває, був не уважний".

Серед порушників водійка пані Любов, прізвище не називає. Її авто їхало зі швидкістю 79 кілометрів за годину:

"Поспішала на роботу. Я згідна, звісно, я заплачу штраф".

Поліція в Черкасах фіксує швидкісний режим. Суспільне Черкаси

Якщо вину водій заперечує, на місці показують докази, розповів Сергій Бугайчук.

"У водіїв бувають сумніви, чи перевищили вони швидкісний ліміт, чи ні. Їм у такому випадку надається відеодоказ, де вказана швидкість автомобіля та його номерні знаки. Після такого суперечка зазвичай закінчується".

Патрульні фіксують перевищення швидкості починаючи із 73 кілометрів за годину, зазначив речник патрульної поліції в області Олексій Драгун. Сподівається, що такий контроль водіїв поліпшить їхню культуру їзди.

"Перевищення швидкості залишається однією з найбільших причин ДТП і аварійності загалом як по місту, так і по області. Фіксація порушень швидкісного режиму допомагає дисциплінувати водіїв. Та навіть на статистичних даних видно динаміку до зменшення кількості аварійності", — пояснив Олексій Драгун.

За годину роботи 27 березня патрульні зупинили чотирьох порушників, зазначив речник. Від початку року в області, за перевищення швидкості оштрафували дві тисячі 699 водіїв.

Поліція в Черкасах фіксує швидкісний режим. Суспільне Черкаси

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