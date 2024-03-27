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Нелегальні перевізники на Чернігівщині: за якими напрямками їздять найбільше та яке покарання їм загрожує
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Нелегальні перевізники на Чернігівщині: за якими напрямками їздять найбільше та яке покарання їм загрожує

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Маршрутки на Чернігівщині
Маршрутні перевезення. Суспільне Чернігів

Найбільше нелегальних перевізників на Чернігівщині їздять у напрямку прикордонних громад. Йдеться про Городнянський, Ріпкинський, Сновський, Корюківський, Новгород-Сіверський та Семенівський маршрутні напрямки. Про це Суспільному повідомив начальник відділу транспорту Чернігівської ОДА Максим Власов.

"Вони переманюють пасажирів біля автостанцій, навмисно здійснюючи відправлення незадовго до офіційно затверджених розкладів руху, що призводить до збитковості легальних маршрутів. «Тіньові» перевізники здебільшого використовують автобуси, переобладнані з вантажних в пасажирські, встановлюють додаткові сидіння з неналежним кріпленням та перевозять пасажирів без квитків, що позбавляє пасажирів отримання страхових виплат", — каже Максим Власов.
Нелегальні перевізники на Чернігівщині: в яких громадах їх найбільше та яке покарання їм загрожує
Начальник відділу транспорту Чернігівської ОДА Максим Власов. Суспільне Чернігів

У разі виявлення порушення поліцією на водія накладається штраф у розмірі від 340 до 510 гривень, пояснює Власов.

"Зараз на розгляді у Верховній Раді України знаходиться законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності та протидії нелегальним перевезенням".

Суми штрафів, запропонованих у законопроєкті, коливаються від 850 до 2550 гривень.

Наприкінці квітня ОДА оголосить конкурс на перевезення. За словами Максима Власова, це роблять для того, щоб всі пасажирські перевезення в області перевести в правове поле.

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