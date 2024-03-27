27 березня під час робочої поїздки до Сумської області президент України Володимир Зеленський відвідав позиції захисників та подивився як будують фортифікаційні споруди. Також вручив пораненим захисникам України державні нагороди та відвідав командний пункт військових 117 бригади ТРО.

Про це повідомили на сайті президента України.

Зеленський зустрівся з військовослужбовцями, які проходять лікування в закладі. Вони були поранені на Куп’янському, Бахмутському напрямках, біля села Кринки на Херсонщині.

"Одужуйте, хлопці. Всього вам найкращого. Дякую вам за службу", – сказав глава держави.

Володимир Зеленський вручив пораненим захисникам України державні нагороди: ордени "За мужність" III ступеня, медаль "За військову службу Україні", медаль "Захиснику Вітчизни".

Також Зеленський нагородив бійців 117 окремої бригади територіальної оборони.

Також Зеленський нагородив медалями “За бездоганну службу” ІІІ ступеня та “За врятоване життя” медиків Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Мова про фельдшера шосткинської станції Богдана Михайленка, головного фельдшера сумської станції Володимира Турчина та лікаря з медицини невідкладних станів Максима Новікова.

Медалі “За бездоганну службу” ІІІ ступеня та “За врятоване життя” отримали й працівники ДСНС та поліціянти. У Нацполіції додали, що йдеться про п’ятьох правоохоронців з Великописарівської громади.

Крім цього, президент вручив ордени “За мужність” ІІІ ступеня працівникам “Сумиобленерго”.

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