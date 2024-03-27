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У Коломиї на Франківщині під час пожежі врятували підлітка та п'ятьох дорослих
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У Коломиї на Франківщині під час пожежі врятували підлітка та п'ятьох дорослих

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Пожежа, рятувальник, пожежник, ДСНС
Пожежник виводить жінку з будинку, в якому зайнялася крівля, Коломия, 27 березня 2024 року. Фото: Facebook/Держслужба з надзвичайних ситуацій в області

У Коломиї на Івано-Франківщині під час пожежі у дев'ятиповерховому будинку надзвичайники врятували підлітка та п'ятьох дорослих.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Мансардний поверх та дах будинку на вулиці Палія зайнялися вдень 27 березня. На місці події рятувальники загасили вогонь. Площа займання складала 150 метрів квадратних.

Пожежа будинку
Пожежа у Коломиї, 27 березня 2024 року. Фото: Facebook/Держслужба з надзвичайних ситуацій в області

"Під час ліквідації пожежі надзвичайники евакуювали на свіже повітря п'ятьох мешканців будинку, а також з восьмого поверху за допомогою автодрабини врятували 14-річного хлопця. На щастя, ніхто не травмувався", — йдеться у дописі.

Пожежа, евакуація з будинку
Пожежа у Коломиї, 27 березня 2024 року. Фото: Facebook/Держслужба з надзвичайних ситуацій в області

Наразі пожежники з'ясовують, що стало причиною загоряння.

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