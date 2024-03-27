Вулицю Тараса Шевченка у Львові реконструюють за 237 мільйонів гривень

У Львівській ОВА погодили реконструкцію вулиці Тараса Шевченка за майже 237 мільйонів 700 тисяч гривень. Таке погодження потрібне, якщо вартість проєкту — понад 120 мільйонів гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.
"Оскільки загальна кошторисна вартість проєкту з реконструкції вул. Т. Шевченка перевищує 120 млн гривень, Львівська ОВА погодила проєктну документацію на зазначений об’єкт", – розповів директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА Орест Шуліковський.
У межах реконструкції від вулиці Ярослава Мудрого до вулиці Залізничної повністю розберуть трамвайні колії й тротуари, а також облаштують проїзну частину й суміщені з нею нові трамвайні колії.
Окрім цього планують такі роботи:
- зрізку зелених насаджень, які заважають виконанню проєктних рішень або підлягають зрізки згідно з дефектним актом на зелені насадження;
- влаштування вздовж проїзної частини з обох боків велосипедних смуг та на окремих ділянках велосипедних доріжок ;
- влаштування "кишень" для машин швидкої допомоги, аварійних служб та тимчасової стоянки машин мешканців будинків;
- влаштування тротуарів і пішохідних зон із забезпеченням комфортних умов для пересування й відпочинку маломобільних груп населення;
- влаштування контактної мережі трамвая, вуличного електроосвітлення;
- благоустрій вуличного простору.
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