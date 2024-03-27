У лікарні святого Пантелеймона вперше на Львівщині прооперували 48-річного чоловіка за методом Феррацці. У пацієнта діагностували гіпертрофічну кардіоміопатію. За словами керівника Центру серця та судин Першого ТМО Львова Романа Домашича, ця патологія посідає друге місце по серцевій смертності.

У чому особливість операції та як пацієнт почувається зараз, дізнавалося Суспільне.

У 48-річного Сергія Ципка з Ковеля п’ять років тому діагностували патологію серця – гіпертрофічну кардіоміопатію. Це спадкове захворювання, що вражає міокард. Як повідомляють у лікарні, на відміну від вроджених вад розвитку, при спадкових захворюваннях людина може народитися з абсолютно здоровим серцем і багато років навіть не підозрювати про загрозу. Проте з часом недуга призводить до потовщення міжшлуночкової перегородки. У нормі вона має бути не більше 1 см, в той час як у Сергія — 2 см.

Через це у чоловіка був порушений серцевий ритм, а кров не циркулювала належним чином. Пацієнт каже, під час фізичних навантажень і навіть при швидкій ходьбі у нього з’являлася задишка.

"Я почав звертатися до лікарів. Звертався в Ковель, потім у Львів, потім мене відправили в Київ і кругом мені сказали, що треба робити операцію. Виявили, що в мене в серці збільшена перетинка між шлуночками. І вона потовщена в мене, і то вже критично", — каже Сергій Ципко.

48-річний пацієнт Сергій Ципко, якому виконали операцію на серці у лікарні святого Пантелеймона. Перше ТМО Львова

Аби виправити цю патологію серця, чоловіку була необхідна операція. Її провели у лікарні святого Пантелеймона – за методом Феррацці.

"Це є забирання частини перетинки в певній ділянці і це є реконструкція мітрального клапана, тобто клапан не міняється, а тільки свій модифікується і пластикується", — пояснює керівник Центру серця і судин Першого ТМО Львова Роман Домашич.

Таку операцію на Львівщині проводили вперше. Разом з львівськими хірургами у лікарні святого Пантелеймона оперував кардіохірург та заступник директора Інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова Костянтин Руденко. Втручання тривало близько чотирьох годин.

"Вперше у Львівській області ми виконали операцію, яка направлена на профілактику раптової серцевої смерті у людини, яка мала таку вроджену важку патологію. Вона генетично передається з покоління в покоління і викликає раптову смерть. Це те, що наші глядачі чують в ЗМІ, коли раптово помирають школярі на уроках фізкультури, молоді спортсмени. У більшості випадків вони мають таку патологію", — говорить Костянтин Руденко.

У Львові вперше виконали операцію на серці методом Феррацці. Перше ТМО Львова

За словами Романа Домашича, згідно зі статистикою, в Україні є приблизно 70 тисяч таких пацієнтів.

"Тому пацієнти, які є в групі ризику, які в анамнезі мають смертності в родичів, обов’язково треба обстежуватися, бо це генетичне захворювання, яке передається у 50% від батька і в 50% від матері. Плюс пацієнти, які мають задишку, які мають складні порушення ритму, їм всім треба дообстежуватись і додіагностовуватись", — каже медик.

Операція у лікарні святого Пантелеймона пройшла успішно. На пацієнта ще чекає відновлення.

"Вдало зробили корекцію молодому чоловіку, який після операції в повному обсязі зможе відновитися. З одного боку ми його вивели із зони ризику по раптовій смерті, бо до того людина ходила з бомбою уповільненої дії всередині, після операції він буде жити нормальним якісним життям", — додає Костянтин Руденко.

Тепер такі оперативні втручання у лікарні святого Пантелеймона проводитимуть постійно.