Аварійну частину будинку на проспекті Добровольського, 134, в Одесі, куди 2 березня влучив російський безпілотник, почали зносити. Заразом до будівлі приїхали мешканці зруйнованих квартир, аби забрати звідти свої речі.

Про це повідомив кореспондент Суспільного.

Відповідно до тендеру, аварійну частину демонтують, а цілу укріплять, аби унеможливити подальше руйнування.

Роботи проводитимуть у декілька етапів, зазначив заступник керівника підрядної організації Євген Рожко. Строків на їхнє проведення не назвав.

Заступник керівника підрядної організації Євген Рожко. Фото: Суспільне Одеса

"У нас залишаться перші три поверхи, зачищеним буде третій, після цього робитиметься проєктне рішення, вже на відновлення цієї будівлі. На фінал ми посилимо перші два поверхи з підвалу підпірками, інші поверхи будуть посилені швелерами по стіні", — розповів Рожко.

Люди дивляться на зруйновані поверхи будинку на проспекті Добровольського в Одесі. Фото: Суспільне Одеса

Демонтаж частини будинку внаслідок влучання дрона в Одесі 2 березня. Фото: Суспільне Одеса

Також до будинку за своїми вцілілими речами прийшли власники квартир. Серед них і пенсіонерка Валентина Готка. За словами жінки, у ніч атаки вона спала у кімнаті тієї частини будинку, куди влучив дрон. Запевнила: вижила дивом.

Валентина Готка показує свою зруйновану квартиру. Фото: Суспільне Одеса

"Сьогодні (27 березня, — ред.) ми вперше прийшли розбирати (речі,— ред.). Вчора нам тільки винесли все з тієї кімнати. Поки живу в цьому будинку, дали мені на місяць люди пожити, а далі побачимо. Якось воно буде. Сподіваємось на краще", — поділилася Валентина.

Квартира Валентини Готки після влучання російського дрона. Фото: Суспільне Одеса

Зруйнована квартира внаслідок влучання дрона в Одесі 2 березня. Фото: Суспільне Одеса

Що відомо про атаку РФ по Одесі у ніч з 1 на 2 березня

Армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті пролунали вибухи.

Сили ППО збили сім з восьми дронів, які російська армія випустила по Одесі, повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Внаслідок атаки загинуло 12 людей, зокрема, 5 дітей.

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