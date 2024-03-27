Аварійну частину будинку на проспекті Добровольського, 134, в Одесі, куди 2 березня влучив російський безпілотник, почали зносити. Заразом до будівлі приїхали мешканці зруйнованих квартир, аби забрати звідти свої речі.
Про це повідомив кореспондент Суспільного.
Відповідно до тендеру, аварійну частину демонтують, а цілу укріплять, аби унеможливити подальше руйнування.
Роботи проводитимуть у декілька етапів, зазначив заступник керівника підрядної організації Євген Рожко. Строків на їхнє проведення не назвав.
"У нас залишаться перші три поверхи, зачищеним буде третій, після цього робитиметься проєктне рішення, вже на відновлення цієї будівлі. На фінал ми посилимо перші два поверхи з підвалу підпірками, інші поверхи будуть посилені швелерами по стіні", — розповів Рожко.
Також до будинку за своїми вцілілими речами прийшли власники квартир. Серед них і пенсіонерка Валентина Готка. За словами жінки, у ніч атаки вона спала у кімнаті тієї частини будинку, куди влучив дрон. Запевнила: вижила дивом.
"Сьогодні (27 березня, — ред.) ми вперше прийшли розбирати (речі,— ред.). Вчора нам тільки винесли все з тієї кімнати. Поки живу в цьому будинку, дали мені на місяць люди пожити, а далі побачимо. Якось воно буде. Сподіваємось на краще", — поділилася Валентина.
Що відомо про атаку РФ по Одесі у ніч з 1 на 2 березня
- Армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті пролунали вибухи.
- Сили ППО збили сім з восьми дронів, які російська армія випустила по Одесі, повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.
- Внаслідок атаки загинуло 12 людей, зокрема, 5 дітей.
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