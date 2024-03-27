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На Дніпропетровщині повідомили про підозру 30-річному чоловіку, який "замінував" власний будинок
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На Дніпропетровщині повідомили про підозру 30-річному чоловіку, який "замінував" власний будинок

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телефон, виклик, чоловік
Чоловік робить виклик на телефоні. Фото ілюстративне: Pixabay

У Кам`янському районі Дніпропетровщини слідчі повідомили про підозру 30-річному чоловіку, від якого надійшло повідомлення про начебто мінування будинку.

Про це йдеться на сайті обласної поліції.

За повідомленням, підозрюваний посварився з дружиною, образився на неї та зателефонував до поліції, сказавши, що його власний будинок заміновано.

За вказаною адресою виїхали правоохоронці, обстежили приміщення домоволодіння та прилеглу територію. Вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявили.

Згодом поліцейські встановили причетного до хибного виклику та вилучили у нього мобільний телефон, з якого й надійшло повідомлення.

Фігуранта підозрюють у завідомо неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження обʼєктів власності (частина 1 статті 259 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

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