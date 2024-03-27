Киянин в соцмережах пропонував придбати жіночий одяг, брав передоплату та зникав.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, 23-річний чоловік створив декілька сторінок з продажу одягу в мережі Instagram, де розміщував фіктивні фото та відео жіночого одягу.

Ціни на товари були нижчі, ніж в інших магазинах, тож продавець обіцяв надіслати товар лише після повної передоплати на його банківську картку.

Клієнти переводили від 500 до 2200 гривень за неіснуючі речі, після чого покупця блокували.

"Жертвами шахрая стали 129 людей з усієї України. Загалом він ошукав клієнтів на майже 85 тисяч гривень", — йдеться в повідомленні.

Встановили, що три фейкові магазини працювали у період з лютого 2022 по липень 2023 року. За шахрайство обвинуваченому загрожує до 3 років позбавлення волі.