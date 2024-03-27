Ексдиректора підприємства в Тернополі підозрюють у привласненні майже 25 мільйонів гривень під час будівництва Палацу спорту. Чоловіку може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляють на сторінці Нацполіції області в соцмережі.

Слідчі головного управління Національної поліції Тернопільщини та оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області встановили, що в 2019 році один зі структурних підрозділів Тернопільської міської ради уклав договір з підрядною організацією на будівництво спортивного об’єкта в Тернополі, йдеться у повідомленні.

"Для виконання робіт підрядник (товариство з Київщини) отримав з бюджету понад 30 мільйонів гривень. З метою привласнення коштів директор комерційної структури надав замовнику робіт офіційні документи, в яких були зазначені фіктивні дані щодо вартості закуплених матеріалів та обсягів виконаних робіт. Окрім того, вказані роботи взагалі не були передбачені проєктно-кошторисною документацією. Унаслідок таких дій підрядника завдано збитків на суму майже 25 мільйонів гривень".

Чоловіку повідомили підозру за частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та частиною 1 статті 366 (видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.