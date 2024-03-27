На Волині дівчинка застрягла ногою у стійці баскетбольного кільця

27 березня на один зі спортивних майданчиків у Нововолинську викликали рятувальників до дитини, яка застрягла ногою у стійці баскетбольного кільця.
Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області, виклик отримали о 13:28.
За даними ДСНС, 10-річна дівчинка випадково застрягла коліном між металевими елементами стійки і самостійно не могла дістати ногу. Дорослі, які теж були на майданчику викликали рятувальників.
Ногу школярки вдалося звільнити з допомогою гідравлічного інструментуГідравлічний інструмент — обладнання, в якому робочі частини переміщаються за допомогою рідин. Як правило, агрегати з гідравлічними системами використовують при піднятті і транспортуванні вантажів, пресуванні або різанні різних матеріалів.. Дитина не травмувалася.
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