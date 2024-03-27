В селищі Радісний Сад Миколаївського району відкрили поліцейську станцію. В ній працюватиме новопризначений поліцейський офіцер громади. Обов’язки та повноваження таких правоохоронців розширені в порівнянні з попередниками — дільничними.

Про це кореспондентам Суспільного 27 березня розповіли поліцейські та сільський голова.

Поліцейську станцію облаштували у будівлі селищної ради. Приміщення обладнане оргтехнікою, є кімната відпочинку, санвузол. Поліцейський офіцер громади Олександр Найдич розповів, що працював у патрульній поліції чотири роки, тепер має різні обов'язки.

"Ролі посад одразу декількох поліцейських. Це ювенальна превенція, це колишній дільничний офіцер поліції, це як патрульний. І також в подальшому планується передати на нас дізнання".

"Не пішки ходити, а щоб швидко міг добратись на будь-який виклик, надати допомогу. Та й для перевірки різного контингенту піднаглядних, домашніх насильників. Та інших осіб", — розповідає Олександр.

Поліцейський за роботою. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко. Сільський голова Юрій Піньковий. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко. Снаряддя праці поліцейського. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко.

Службове авто селище отримало від Головного Управління Національної поліції, а станцію облаштували за участю громади, зазначив сільський голова Юрій Піньковий.

"Шість населених пунктів громади, два старостата. Кількість населення 5100-5200 залежно від кількості внутрішньо переміщених осіб, які реєструються або знімаються з обліку".

"На мою думку, надважливо, тому що безпека людей, які проживають у себе на території першочергово", — каже сільський голова.

Начальник сектору взаємодії з громадами Головного управління Нацполіції у Миколаївській області Олександр Козловець говорить, станом на 27 березня оголошено набір на 11 подібних посад.

Начальник сектору взаємодії з громадами Головного управління Нацполіції у Миколаївській області Олександр Козловець. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко. Поліцейський офіцер громади Олександр Найдич поруч із службовою автівкою. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко. Поліцейські у приміщенні. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко.

"Участь в проєкті бере вже 30 територіальних громад. В частині громад поліцейські вже працюють. По частині громад поліцейські вже пройшли конкурсний відбір".

"І відповідно пройшли навчання та очікують призначень на посади найближчим часом", — каже Козловець.

В Миколаївській області триває реалізація проєкту "Поліцейський офіцер громади".

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