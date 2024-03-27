У Запоріжжі ліквідовують наслідки масованої ракетної атаки по місту

В Дніпровському районі Запоріжжя ліквідовують наслідки масованого ракетного обстрілу РФ 22 березня. Комунальні служби ремонтують покрівлі пошкоджених будинків та закривають вибиті вікна дерев'яними листами. Ремонтні роботи тривають.

Про це сьогодні, 27 березня, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Одним з епіцентрів ракетної атаки 22 березня став приватний сектор Дніпровського району. Пошкоджень зазнали і 22 навколишні багатоповерхівки, в яких було вибито двісті вісімдесят вікон", — йдеться в повідомленні.

Пошкоджений будинок у приватному секторі, 27 березня 2024 року. Фото: Telegram/Анатолій Куртєв

Комунальники та представники ОСББ використали з міського резерву понад 210 листів OSB і закрили вибиті вікна в багатоповерхівках. Окрім цього, секретар міської ради зазначає, якщо ваша квартира зазнала пошкоджень, але ви не в Запоріжжі, подавайте заявку на "15-80".

Пошкоджений будинок у приватному секторі, 27 березня 2024 року. Фото: Telegram/Анатолій Куртєв

У приватному секторі зруйновано чотири та напівзруйновані сім будинків, сотні ушкоджено, повідомив Анатолій Куртєв:

Пошкоджений будинок у приватному секторі, 27 березня 2024 року. Фото: Telegram/Анатолій Куртєв

"На місці працюють фахівці аварійно-рятувальної служби, комунальники "Запоріжремсервісу", ГО "Добробат" і самі мешканці. Зокрема жителям району надано триста тридцять п'ять листів OSB і майже 1300 листів шиферу".

Станом на 27 березня усі 178 заявок по вікнах вже виконані. Разом з мешканцями відремонтовано покрівлі в тринадцяти будинках. Ще сто сімнадцять покрівель потребують ремонту. Роботи тривають і виконуються згідно з чергою.

Раніше Суспільне повідомляло, що у Запоріжжі триває ліквідація наслідків масованої ракетної атаки РФ по місту 22 березня. Зокрема, у приватному секторі, де загинули 8-річна дівчинка та її 35-річний батько, два будинки повністю зруйновані, сім — напівзруйновані, повідомив Анатолій Куртєв.

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