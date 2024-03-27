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45 кг канабісу: на Запоріжжі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у розповсюдженні наркотичних речовин
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45 кг канабісу: на Запоріжжі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у розповсюдженні наркотичних речовин

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Продавав наркотики з рук в руки: жителю Оріхова повідомили про підозру
Виявленні під час обшуку речовини. Фото: ГУНП в Запорізькій області

В Ульянівці, Запорізької області поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у зберіганні наркотичних речовин з метою продажу. Під час обшуку у чоловіка виявили 45 кг канабісу та дві гранати. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомили в ГУ Нацполіції в Запорізькій області та Запорізькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, 52-річний мешканець селища Ульянівка на Запоріжжі вирощував наркотичні рослини та зберігав їх у висушеному виді для подальшої реалізації.

Правоохоронці провели необхідні оперативні заходи та задокументували факти діяльності підозрюваного.

Під час обшуку території його домоволодіння правоохоронці виявили та вилучили:

  • 45 кг нарковмісної рослинної сировини – "шишок" коноплі, вартість якої на "чорному ринку" складає понад 13,5 млн грн;
  • 2 бойових гранати;
  • 90 набоїв тощо.
45 кг канабісу: на Запоріжжі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у розповсюдженні наркотичних речовин
Виявленні під час обшуку речовини. Фото: ГУНП в Запорізькій області

45 кг канабісу: на Запоріжжі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у розповсюдженні наркотичних речовин
Виявлена під час обкушу зброя. Фото: ГУНП в Запорізькій області

Чоловіка затримали та повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.із правом внесення 454 200 гривень застави.

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