В Ульянівці, Запорізької області поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у зберіганні наркотичних речовин з метою продажу. Під час обшуку у чоловіка виявили 45 кг канабісу та дві гранати. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це сьогодні, 29 березня, повідомили в ГУ Нацполіції в Запорізькій області та Запорізькій обласній прокуратурі.
За даними слідства, 52-річний мешканець селища Ульянівка на Запоріжжі вирощував наркотичні рослини та зберігав їх у висушеному виді для подальшої реалізації.
Правоохоронці провели необхідні оперативні заходи та задокументували факти діяльності підозрюваного.
Під час обшуку території його домоволодіння правоохоронці виявили та вилучили:
- 45 кг нарковмісної рослинної сировини – "шишок" коноплі, вартість якої на "чорному ринку" складає понад 13,5 млн грн;
- 2 бойових гранати;
- 90 набоїв тощо.
Чоловіка затримали та повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.із правом внесення 454 200 гривень застави.
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