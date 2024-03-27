Керівником Шосткинської прокуратури на Сумщині призначили Олександра Ігнатенка.
Про це повідомили в прокуратурі Сумщини.
За інформацією облпрокуратури, Олександр Васильович Ігнатенко народився 1983 року в с. Партизанське Дніпропетровської області. У 2008 році закінчив Одеську національну юридичну академію. Трудову діяльність у прокуратурі розпочав з посади помічника прокурора Жовтневого району м. Дніпро, де й працював майже 7 років. Упродовж 5 років обіймав посаду прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області, майже рік – прокурор Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області.
Попередня займана посада з 2021 року – прокурор Лівобережної окружної прокуратури Дніпропетровської області.
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