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Керівником Шосткинської прокуратури на Сумщині призначили Олександра Ігнатенка
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Керівником Шосткинської прокуратури на Сумщині призначили Олександра Ігнатенка

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Керівником Шосткинської прокуратури на Сумщині призначили Олександра Ігнатенка.

Про це повідомили в прокуратурі Сумщини.

Керівником Шосткинської прокуратури на Сумщині призначили Олександра Ігнатенка
Представлення керівника Олександра Ігнатенка. Фото: Прокуратура Сумщини

За інформацією облпрокуратури, Олександр Васильович Ігнатенко народився 1983 року в с. Партизанське Дніпропетровської області. У 2008 році закінчив Одеську національну юридичну академію. Трудову діяльність у прокуратурі розпочав з посади помічника прокурора Жовтневого району м. Дніпро, де й працював майже 7 років. Упродовж 5 років обіймав посаду прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області, майже рік – прокурор Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області.

Попередня займана посада з 2021 року – прокурор Лівобережної окружної прокуратури Дніпропетровської області.

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