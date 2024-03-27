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У Львові оцифрують понад 25 тисяч експонатів музею Соломії Крушельницької
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У Львові оцифрують понад 25 тисяч експонатів музею Соломії Крушельницької

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Музею Соломії Крушельницької у Львові передали техніку для оцифрування експонатів, реалізували це за підтримки австрійського фонду. Музейники планують оцифрувати понад 25 тисяч об'єктів.

Що будуть оцифровувати, дізнавалося Суспільне.

Директор музею Соломії Крушельницької Михайло Кобрин розповідає, під час Другої світової війни багато речей були втрачені. Аби зберегти те, що вціліло для майбутніх поколінь, у музеї вирішили оцифрувати експонати.

"Ми розуміємо, наскільки є важливо мати цифрові копії, тому що вони дають можливість вберегти ті чи інші матеріали, бо є дуже великий ризик, є дуже великі загрози, загрози обстрілів, що ця наша культурна спадщина може бути знищена. Ми можемо бачити тут предмети більш об’ємні, які ми також будемо відфотографовувати. Це особисті речі Соломії Крушельницької: каламар, театральний бінокль, також є рукавички", — каже директор музею.

Особисті речі Соломії Крушельницької
Особисті речі Соломії Крушельницької. Суспільне Львів/Єлісавета Сілаєва

У фонді музею є понад 25 000 експонатів, які належали Соломії Крушельницькій, Станіславу Людкевичу, Модесту Менцинському та Ірині Маланюк. Австрійський фонд зібрав гроші та придбав техніку, аби львівський музей зміг зберегти ці пам’ятки, каже диригент Парвіз Ях’яві.

"Це велика кількість технічного обладнання, зокрема комп’ютери, карти пам’яті, аби зберегти оцифровану інформацію. Я дуже багато читав про Соломію Крушельницьку, знаю, що вона була неймовірною вокалісткою і вона дуже повпливала на розвиток музики, і на розвиток опери загалом", — говорить диригент.

Фортепіано у музеї Соломії Крушельницької
Фортепіано у музеї Соломії Крушельницької. Суспільне Львів/Єлісавета Сілаєва

Михайло Кобрин каже, оцифрувати весь фонд зможуть упродовж декількох років. Фото будуть зберігатися на двох інтернет-платформах та жорстких дисках.

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