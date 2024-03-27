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Тарзан, Стен та Бронсон: історії військових 23 окремої бригади "Хортиця" НГУ, які воюють на Запорізькому напрямку
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Тарзан, Стен та Бронсон: історії військових 23 окремої бригади "Хортиця" НГУ, які воюють на Запорізькому напрямку

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Історії трьох військових 23 окремої бригади "Хортиця" НГУ
Шеврон Національної гвардії України.

Бійці на псевдо Тарзан, Стен та Бронсон — військовослужбовці 23 окремої бригади охорони громадського порядку "Хортиця" Нацгвардії України. Від початку повномасштабної війни чоловіки захищали Донецьку область, а нині боронять Запорізький напрямок.

Свої історії військові розповіли кореспондентам Суспільного.

Військовий на псевдо Бронсон

Бронсон починав військову службу солдатом, а нині— командир відділення інструкторів 23 окремої бригади охорони громадського порядку “Хортиця” НГУ.

Тарзан, Стен та Бронсон: історії трьох військових 23 окремої бригади НГУ "Хортиця"
Бронсон, військовий 23 окремої бригади "Хортиця" НГУ. Фото: Суспільне Запоріжжя

На захист Батьківщини Бронсон став у 2015 році. А на початку повномасштабної війни боронив Маріуполь на Донеччині. Каже: там неодноразово доводилось вступати у лобове зіткнення з військовими:

"Росіяни пішли на прорив технікою нашого блокпосту — бій, який найбільше запам'ятався. По нам працювали і міномети, і крупнокаліберна артилерія. Бій був дуже довгий і кровопролитний".

Згодом Бронсону вдалось вийти з оточення. Тоді став на оборону Донецької та Запорізької областей. Під час одного з боїв, самостійно евакуював п’ятьох поранених, зазначив нацгвардієць:

"По нам почав працювати 120-й міномет, дрони, АГС, також “Васільок” по цій посадці сипав. І в нас буквально хвилин за 10 бою поранені були один за одним. Були легкі та важкі трьохсоті".

Аби врятувати побратимів, Бронсону доводилось долати декілька кілометрів:

"Евакуація проходила таким чином, що закинув людину на плече і побіг. До точки евакуації від нашої позиції десь приблизно півтора-два кілометри", — розповів нацгвардієць.

Військовий на псевдо Стен

Стен — командир відділення. До Нацгвардії долучився рік тому, до цього воював у лавах ЗСУ.

Тарзан, Стен та Бронсон: історії трьох військових 23 окремої бригади НГУ "Хортиця"
Стен, військовий 23 окремої бригади "Хортиця" НГУ. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Я вже в цій сфері 9 років. П’ять з половиною років я пробув на передовій, безпосередньо на “нульових” позиціях", — зазначив військовий.

Нині Стен тримає оборону на Запорізькому напрямку. Згадує, як під час боїв, разом із побратимами взяли в полон бурята, який воював за російську армію. Його завербували в одній із в’язниць РФ:

"Бурят сидів у камері, і далі, з його слів, заходить підполковник, майор і ще хтось. Підполковник закурює цигаргу і каже: “ Ти хочеш вийти звідси?” Він: “Ну, так”. - “Ну дивись, у тебе є вибір: або ти їдеш в Україну і будеш там наводити кіпіш, якщо відмовляєшся, ми до твого терміну накидуємо ще п’ять років.”
Тарзан, Стен та Бронсон: історії трьох військових 23 окремої бригади НГУ "Хортиця"
Стен, військовий 23 окремої бригади "Хортиця" НГУ. Фото: Суспільне Запоріжжя

Військовий на псевдо Тарзан

Тарзан — солдат іншого батальйону 23 окремої бригади НГУ "Хортиця". Чоловік долучився до лав Нацгвардії у 2019-му.

Тарзан, Стен та Бронсон: історії трьох військових 23 окремої бригади НГУ "Хортиця"
Тарзан, військовий 23 окремої бригади "Хортиця" НГУ. Фото: Суспільне Запоріжжя

Боронячи Запорізький напрямок, Тарзан тричі за дві доби потрапляв під удар російських БПЛА, розповів військовослужбовець:

"Бачу, наді мною дрон висить, і скид у мене біля голови прям. У мене аж п’ятки від землі відірвалися, назад відкинуло, уламок застряг, очі засипало землею, побило трошки. Вночі нас міняють, я виходжу і летить дрон зі скидом...І в мене в ногах розрив".

Обробивши осколкові поранення на позиціях побратимів, боєць продовжив йти в тил. Втім, вже під ранок, по Тарзану влучив черговий скид російського дрона:

"І знову мені під ноги... Бабах... Ну цей вже кістку зламав. Мене знову контузило. Я втратив орієнтацію. Я кажу: “Сашко, біжи”. Віддав йому автомат свій. Ну я вже ж в тилу, мені вже боятись нічого. Просто FPV-дрони їхні літають".
Тарзан, Стен та Бронсон: історії трьох військових 23 окремої бригади НГУ "Хортиця"
Тарзан, військовий 23 окремої бригади "Хортиця" НГУ. Фото: Суспільне Запоріжжя

Кілометр, який залишався до точки евакуації, чоловік долав майже добу. Там йому надали допомогу та доправили до лікарні. Нині ж, каже Тарзан, як тільки зростуться усі кістки, знову стане на захист держави.

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