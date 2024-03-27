Зважаючи на підвищення середньодобової температури повітря, влада деяких населених пунктів і громад Київщини вирішила раніше вимкнути в будинках централізоване опалення. Зокрема, опалювальний сезон від сьогодні, 27 березня, офіційно припинили в Гостомелі.

Про це інформує Гостомельська селищна військова адміністрація в Telegram.

Там зазначили, що централізоване опалення вимикатимуть автоматично, відповідно до графіка. Власникам осель з автономним опаленням також рекомендували забезпечувати роботу системи, відповідно до погодних умов.

28 березня завершується опалювальний сезон у Бучанській громаді. Зупинять роботу майже всіх котелень, крім бюджетної сфери.

Про це повідомив у Telegram Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Школи, садочки, заклади охорони здоров'я та інші соціальні об'єкти відключатимуть від теплоносія за заявками керівників. У разі зниження температури, роботу системи опалення продовжать.

У Броварах централізоване опалення житлових будинків планують вимикати з 29 березня, після відповідного розпорядження міського голови Ігоря Сапожка.

Про це сповістило у Facebook комунальне підприємство "Броваритепловодоенергія".

В Ірпінській громаді опалювальний сезон завершиться 1 квітня.

Про це місцевому каналу ITV повідомив перший заступник міського голови Андрій Кравчук.

"Із 1 квітня буде розпорядження про закінчення опалювального сезону. Щодо соціальних закладів будемо продовжувати або припиняти теплопостачання за заявами керівників", — зазначив посадовець.

26 березня відбулося засідання виконавчого комітету міської ради в Білій Церкві. На ньому ухвалили рішення про завершення опалювального сезону 2023-2024 років, якщо протягом трьох діб середня добова температура повітря перевищуватиме +8ºC.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Білоцерківської міської територіальної громади.

Зокрема, з 2 квітня почнуть вимикати опалення в житловому фонді. Водночас подачу теплоносія продовжать для медзакладів і дитсадків (за технічної можливості), згідно із заявами керівників таких установ.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця завершить опалювальний сезон раніше через потепління. Будинки почнуть відключати від теплоносія з четверга, 28 березня.