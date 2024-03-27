НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Сумщині фіксують збільшення звернень до лікарів через укуси тварин
ЛікаріРегіони

На Сумщині фіксують збільшення звернень до лікарів через укуси тварин

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Впродовж 2023 року в Сумській області зафіксовано 1704 випадки звернень до лікувальних закладів через подряпини та укуси тварин. Це на 12,4% більше, ніж у попередньому році. Найбільше випадків було в Лебединському, Охтирському та Глухівському районах.

Про це повідомила Наталія Галушко – к.м.н., завідувач відділу Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За результатами досліджень, тварини, які кусали людей, не були скаженими. Загалом у 2023 році сумські ветеринари дослідили 52 тварини на сказ.В 1 випадку, у лисиці, що забігла на територію житлового масиву Сум, інфекція була підтверджена.

"22% людей в Сумській області звертаються за антирабічною допомогою занадто пізно — після 24 годин після укусу! Це значно підвищує ризик зараження сказом. Найгірша ситуація у Путивльському та Тростянецькому районах, де 93,3% та 43,6% людей відповідно звертаються за допомогою пізніше 24 годин. 43% укусів, подряпин та ослинень в 2023 році були заподіяні безпритульними тваринами! Це свідчить про серйозну проблему бродячих тварин, яка потребує вирішення", — зазначила Наталія Галушко.

Щоб захистити себе від сказу лікарі радять:

  1. Негайно звернутися за медичною допомогою, якщо вас вкусила, подряпала або ослинила тварина, навіть якщо тварина здається здоровою.
  2. Пройти повний курс антирабічного лікування.

У центрі контролю та профілактики хвороб пояснили, що епідемічна ситуація зі сказом в Сумській області може ускладнитися.

Причини погіршення ситуації:

  • Не всі люди, які постраждали від тварин, звертаються за допомогою. За оцінками, реальна кількість укусів може бути на 23% вища, ніж офіційна статистика.
  • Зафіксовані випадки укусів кажанів, які не спостерігалися протягом попередніх 2 років. Це новий ризик, який потребує уваги. Ймовірність бути укушеним скаженим кажаном у двічі перевищує цю ймовірність для котів і у 7 разів — для собак.
  • Вірус сказу циркулює серед диких тварин. Це свідчить про постійну загрозу зараження.
  • Збільшується кількість людей, які відмовляються від антирабічного лікування або припиняють його самовільно. Це може призвести до летальних наслідків.
  • Деякі люди помилково вважають, що можна відкласти антирабічне лікування на 10 днів, щоб спостерігати за твариною. Це небезпечна практика.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Рятувальники витягують швидку з багнюки
На Миколаївщині з багнюки витягли автомобіль швидкої медичної допомоги
Хоспіс "Місто добра"
У Місті добра в Чернівцях облаштують ще одне відділення для невиліковних дітей — що для цього потрібно
Рівненська обласна лікарня проведе турнір з настільного тенісу
До Всесвітнього дня здоров’я у Рівному проведуть благодійний турнір з тенісу серед медпрацівників
Операція з відновлення слуху
Вінницькі медики вперше повернули пацієнту слух за допомогою кохлеарної імплантації
На початок