На Сумщині фіксують збільшення звернень до лікарів через укуси тварин

Впродовж 2023 року в Сумській області зафіксовано 1704 випадки звернень до лікувальних закладів через подряпини та укуси тварин. Це на 12,4% більше, ніж у попередньому році. Найбільше випадків було в Лебединському, Охтирському та Глухівському районах.
Про це повідомила Наталія Галушко – к.м.н., завідувач відділу Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
За результатами досліджень, тварини, які кусали людей, не були скаженими. Загалом у 2023 році сумські ветеринари дослідили 52 тварини на сказ.В 1 випадку, у лисиці, що забігла на територію житлового масиву Сум, інфекція була підтверджена.
"22% людей в Сумській області звертаються за антирабічною допомогою занадто пізно — після 24 годин після укусу! Це значно підвищує ризик зараження сказом. Найгірша ситуація у Путивльському та Тростянецькому районах, де 93,3% та 43,6% людей відповідно звертаються за допомогою пізніше 24 годин. 43% укусів, подряпин та ослинень в 2023 році були заподіяні безпритульними тваринами! Це свідчить про серйозну проблему бродячих тварин, яка потребує вирішення", — зазначила Наталія Галушко.
Щоб захистити себе від сказу лікарі радять:
- Негайно звернутися за медичною допомогою, якщо вас вкусила, подряпала або ослинила тварина, навіть якщо тварина здається здоровою.
- Пройти повний курс антирабічного лікування.
У центрі контролю та профілактики хвороб пояснили, що епідемічна ситуація зі сказом в Сумській області може ускладнитися.
Причини погіршення ситуації:
- Не всі люди, які постраждали від тварин, звертаються за допомогою. За оцінками, реальна кількість укусів може бути на 23% вища, ніж офіційна статистика.
- Зафіксовані випадки укусів кажанів, які не спостерігалися протягом попередніх 2 років. Це новий ризик, який потребує уваги. Ймовірність бути укушеним скаженим кажаном у двічі перевищує цю ймовірність для котів і у 7 разів — для собак.
- Вірус сказу циркулює серед диких тварин. Це свідчить про постійну загрозу зараження.
- Збільшується кількість людей, які відмовляються від антирабічного лікування або припиняють його самовільно. Це може призвести до летальних наслідків.
- Деякі люди помилково вважають, що можна відкласти антирабічне лікування на 10 днів, щоб спостерігати за твариною. Це небезпечна практика.
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