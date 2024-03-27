На Сумщині фіксують збільшення звернень до лікарів через укуси тварин

Впродовж 2023 року в Сумській області зафіксовано 1704 випадки звернень до лікувальних закладів через подряпини та укуси тварин. Це на 12,4% більше, ніж у попередньому році. Найбільше випадків було в Лебединському, Охтирському та Глухівському районах.

Про це повідомила Наталія Галушко – к.м.н., завідувач відділу Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За результатами досліджень, тварини, які кусали людей, не були скаженими. Загалом у 2023 році сумські ветеринари дослідили 52 тварини на сказ.В 1 випадку, у лисиці, що забігла на територію житлового масиву Сум, інфекція була підтверджена.

"22% людей в Сумській області звертаються за антирабічною допомогою занадто пізно — після 24 годин після укусу! Це значно підвищує ризик зараження сказом. Найгірша ситуація у Путивльському та Тростянецькому районах, де 93,3% та 43,6% людей відповідно звертаються за допомогою пізніше 24 годин. 43% укусів, подряпин та ослинень в 2023 році були заподіяні безпритульними тваринами! Це свідчить про серйозну проблему бродячих тварин, яка потребує вирішення", — зазначила Наталія Галушко.

Щоб захистити себе від сказу лікарі радять:

Негайно звернутися за медичною допомогою, якщо вас вкусила, подряпала або ослинила тварина, навіть якщо тварина здається здоровою. Пройти повний курс антирабічного лікування.

У центрі контролю та профілактики хвороб пояснили, що епідемічна ситуація зі сказом в Сумській області може ускладнитися.

Причини погіршення ситуації:

Не всі люди, які постраждали від тварин, звертаються за допомогою. За оцінками, реальна кількість укусів може бути на 23% вища, ніж офіційна статистика.

Зафіксовані випадки укусів кажанів, які не спостерігалися протягом попередніх 2 років. Це новий ризик, який потребує уваги. Ймовірність бути укушеним скаженим кажаном у двічі перевищує цю ймовірність для котів і у 7 разів — для собак.

Вірус сказу циркулює серед диких тварин. Це свідчить про постійну загрозу зараження.

Збільшується кількість людей, які відмовляються від антирабічного лікування або припиняють його самовільно. Це може призвести до летальних наслідків.

Деякі люди помилково вважають, що можна відкласти антирабічне лікування на 10 днів, щоб спостерігати за твариною. Це небезпечна практика.

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