21 109 м2 дорожнього покриття у Прилуках на Чернігівщині потребують поточного ямкового ремонту. Такий висновок зробили в міському управлінні житлово-комунального господарства після весняного обстеження вулично-шляхової мережі.

Про це Суспільному розповів начальник міського управління ЖКГ Олег Созінов.

Посадовець каже: 900 тисяч м2 прилуцьких доріг із твердим покриттям обстежували за розпорядженням міського голови з 5 до 11 березня. Роблять це двічі на рік – восени та навесні.

Олег Созінов. Суспільне Чернігів

"Була проведена колосальна робота. Ми ж не на машині їздили. Ми обходили майже всі вулиці з твердим покриттям, близько 40 вулиць, і виявляли дійсно ті недоліки, які є, на які необхідно в першу чергу звернути увагу для того, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху".

До роботи долучили дев’ять спеціалістів. Комісію очолив заступник міського голови Володимир Мазуренко.

"З депутатів ніхто не виявив бажання. Депутатів запрошував секретар міської ради Роман Гоголь. Він всіх попередив, що комісія буде працювати й всі охочі могли долучитися до цієї роботи".

Кілька ям на вулиці Чорновола у Прилуках. Суспільне Чернігів

21 109 м2 доріг, які потребують ремонту, це зі слів Олега Созінова, "не так і багато".

"Це так здається, що все в ямах. Так, проблеми є, але такі проблеми є після кожної зими. Також потрібно враховувати, що ми майже не робили ремонту минулого року. Зробили менш ніж три тисячі квадратних метрів. Це дуже мало для міста".

Він додав, що на ці потреби у міському бюджеті передбачено 9,5 мільйонів гривень. На цю суму вдасться відремонтувати близько дев'яти тисяч м2, тобто менше половини від потреби.

Найбільше за обсягом, каже Созінов, планують заасфальтувати на вулиці Чорновола – понад три тисячі м2, на вулиці Перемоги – майже півтори тисячі, дві тисячі у військовому містечку №12.

Яма на вулиці Чорновола у Прилуках. Суспільне Чернігів

"Вулиця Чорновола – об'їзна, її найбільш проблемна ділянка – між вулицями Ветеранською та Іванівською. Там ямковий ремонт не допоможе, потрібно суцільно провести роботи. Такі ділянки є у військовому містечку №12, на вулиці Пирятинській, у районі заправки, є небезпечні ділянки на вулиці Гвардійській. Ці всі вулиці вказані в акті обстеження. Всі проблемні ділянки будуть закриті".

Роботи на дорогах у міській раді обіцяють розпочати в першій половині квітня. Нині тривають тендерні процедури з визначення фірми-підрядника.

Яма на вулиці Андріївській у Прилуках. Суспільне Чернігів

Ще 64 м2, пояснив посадовець, відремонтують як гарантійні зобов’язання.

"Комісія їх визначила, підрядники з цим погодилися, акт підписали й зобов’язалися власним коштом усунути ці виявлені недоліки. Їх мінімальна кількість – 64 м2 з трьох тисяч. В основному гарантійні зобов’язання були виявлені на дорогах із бетонним покриттям".

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.