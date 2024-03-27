Керівник музичної частини Херсонського обласного театру ім. Куліша та заслужений діяч мистецтв України Олексій Пономарьов у 2014 році з рідної Феодосії поїхав на навчання і додому більше не повернувся. Також він пережив окупацію Херсона у 2022 році. Чоловік дочекався звільнення міста та має багато творчих планів.

Під час окупації Херсона Олексій з дружиною Валентиною та донькою Соломією був у Херсоні. Онлайн викладав у Херсонському державному університеті та писав пісні.

"Я вже одного разу виїхав з міста, моє рідне місто Феодосія Автономної Республіки Крим. Одного разу на навчання я сюди виїхав і потім почалися події 2014 року, воєнні події, і вже не було куди повертатися. Тому в мене було дежавю, що може статися так само. Я спробував зробити інакше", — говорить він.

Олексій Пономарьов разом з родиною. Фото: надав Олексій Пономарьов

Після деокупації родина Пономарьових з Херсона не виїхала. Олексію запропонували посаду керівника музичної частини у театрі Куліша. Зараз він не лише виступає як виконавець та співавтор арттерапевтичних програм, а й створює музичне оформлення для вистав.

"Була написана музика для вистави "Позивний "Горобчик". Потім була написана музика для пісень мюзиклу "Котигорошко", який ставили у Миколаєві", — розповів Олексій.

Олексій Пономарьов разом з колегами по театру. Фото: надав Олексій Пономарьов

У виставі "Котигорошко" Олексій Пономарьов також брав участь як актор.

"Мені було цікаво, чи відрізняється це від того, коли ти співаєш, від того, що ти граєш. Тому що, коли ти заспівав, але не дуже, це відповідальність лише твоя. Але коли ти зіграв, але не дуже, це вже загальна відповідальність дуже великого колективу", — говорить чоловік.

Олексій Пономарьов – автор понад 800 вокальних та інструментальних творів і понад 400 аранжувань. Розповідає, останній рік був продуктивний у творчому плані: написав приблизно стільки, скільки за попередні вісім.

Олексій Пономарьов, Херсон, 26 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

"Тут така історія: чим гірше фізично, тим краще духовно. Я не знаю, як це працює, але завжди, коли дуже важкі умови життя, творчість іде більш стрімко. Тому ось такий стан тривожний він навпаки нагадує нам, що кожен день може бути останнім. Якщо я сьогодні це не встигну, це ніколи не відбудеться", — каже він.

Олексій Пономарьов та колеги по театру, Херсон, березень 2024 року. Артем Філенко

Одну з авторських пісень Олексія Пономарьова "Пишемо історію" у супроводі оркестру вокаліст виконав під час однойменного сольного концерту до Міжнародного дня театру.

"Програма у нас виникла дуже спонтанно, тому що всі ці пісні, звичайно, були написані в різний час. Деякі були написані у 2014-му році, коли почалася війна, деякі написані буквально місяць тому, два тижні тому, тому всі ці пісні розповідають про різний час мого життя", — говорить керівник музичної частини театру ім. Куліша.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.