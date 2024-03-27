27 березня у Житомирі трапилася ДТП — 13-річна дівчина потрапила під колеса вантажівки.

Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця Житомирського райвідділу поліції Марина Вітвіцька.

За її словами, ДТП сталася близько 13:10 на проспекті Миру.

"За попередньою інформацією, 39-річний водій вантажівки Volvo — житель Чернігівщини — здійснив наїзд на 13-річну дівчину, яка перетинала автошлях. Щодо інформації про те, що дівчина їхала на самокаті — самокат на місці ДТП дійсно був, але ми не можемо наразі сказати чи він належав їй і чи їхала вона ним або вела його. В результаті ДТП дівчина отримала травми, її доставили до лікарні", — прокоментувала Марина Вітвіцька і додала, що на місці події працює слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції, яка встановлює всі обставини ДТП.

Вантажівка, під колеса якої потрапила 13-річна дівчина, Житомир, 27 березня 2024 року. Фото: ГУНП в Житомирській області

Раніше Суспільне повідомляло, що зранку 27 березня у Житомирі на Польовій сталася стрілянина, під час якої поранили 43-річного житомирянина.

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