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Перехід на літній час: у Рівненському обласному центрі контролю і профілактики хвороб розповіли, як адаптуватися до змін
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Перехід на літній час: у Рівненському обласному центрі контролю і профілактики хвороб розповіли, як адаптуватися до змін

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У ніч на неділю, 31 березня, в Україні відбудеться перехід на літній час. Це станеться о 3:00. Стрілки годинників потрібно буде перевести на годину вперед. У Рівненському центрі контролю і профілактики хвороб розповіли, як перехід на літній час може вплинути на організм людини та як правильно адаптувати його до змін.

Допис з порадами опублікували у Facebook.

В дописі зазначили, що зміна часу особливо впливає на тих, хто має проблеми з серцево-судинною системою. У зоні ризику також можуть бути метеозалежні, схильні до депресії та люди похилого віку.

Для зменшення впливу часових змін на організм в центрі контролю і профілактики хвороб радять змінити режим сну.

“За декілька днів до 31 березня лягати спати й вставати раніше ніж зазвичай. Наприклад, спочатку на 15 хвилин, потім на 30-40 хвилин, тоді перехід буде більш плавним”, — йдеться у дописі.

Як підготуватися до переведення часу:

  • забезпечити тишу та зменшити штучне освітлення в спальні під час сну;
  • провітрювати кімнату для сну;
  • не гортати стрічку соцмереж перед сном, вимкнути телевізор та комп'ютер;
  • ввечері уникати емоційного навантаження;
  • не вживати перед сном міцні каву або чай;
  • відмовитися від вживання алкоголю та тютюнопаління;
  • вечеряти не пізніше, ніж за 2-3 години до сну, перевагу надавати легким стравам;
  • вранці давати можливість поступово відійти від сну та робити ранкову гімнастику;
  • турбуватись про фізичне та психологічне здоров’я.

У центрі контролю та профілактики хвороб зауважили, що перехід на літній час також має й позитивні сторони:

“Перевага зміни часу в тому, що тепер ви можете довше гуляти містом у світлий час після роботи і прокидатися зі сходом сонця”.

Авторка: Юлія Пашкевич

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