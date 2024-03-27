Жителі Полтави, які зіткнулися із комунальними проблемами – не працює ліфт, зникло світло, затопив сусід – можуть зателефонувати щодо кожного з цих питань до Служби оперативного реагування. Також – до профільних підприємств.

Суспільне зібрало перелік телефонів основних служб, чиї телефони можуть знадобитися полтавцям у подібних ситуаціях.

Служба оперативного реагування Полтави 1580

Це – універсальна служба, яка приймає абсолютно усі звернення. Вона створена, аби швидко реагувати на телефонні дзвінки громадян, аварії, надзвичайні ситуації у місті, проблеми у житлово-комунальному обслуговуванні тощо, йдеться на сайті Полтавської міськради.

Служба доступна за двома номерами:

+38 (066) 286-58-87,

+38 (067) 158-15-80.

Також можна звернутися у Telegram.

Відділ звернень громадян

Сюди полтавці можуть звертатися з будь-яким питанням, яке стосується життя Полтавської громади. На сайті міськради вказані наступні контактні телефони.

(0532) 52-59-10

(0532) 57-30-97

ЖЕО № 2

Комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційна організація № 2" надає послуги з прибирання прибудинкових територій, технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем (холодного водопостачання, водовідведення та зливової каналізації, централізованого опалення, гарячого водопостачання).

Як зазначено на сайті ЖЕО№ 2, також займається обслуговуванням димовентиляційних каналів, поточним ремонтом мереж електропостачання та електрообладнання, які необхідні для електрозабезпечення технічних цілей будинку.

Комунальне підприємство має телефон аварійно-диспетчерської служби:

(0532) 56-22-50

0503283650

Міськсвітло

Працівники "Міськсвітла" обслуговують світлофори, вуличне освітлення і його мережі, інформують на сайті установи. У разі виявлення проблем щодо цих питань, можна звертатися за номером (0532) 63-85-07.

"Полтававодоканал"

Аварії у мережах та інженерних спорудах, стоки і все, що пов’язано із водопостачанням і водовідведенням – це зона відповідальності "Полтававодоканалу". На сайті підприємства вказані наступні телефони диспетчерської служби:

(050) 495 57 00

(098) 165 57 00 (цілодобово).

Полтавагаз

Фахівці "Полтавагазу" проводять технічне обслуговування та обстеження газових мереж, зокрема, на витік газу, перевіряють обладнання, зазначено на офіційному сайті установи. А також обстежують газопроводи. Зв’язатись із ними можна за телефонами:

0 (800) 308104

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Полтаваобленерго

АТ "Полтаваобленерго" здійснює виробництво, передачу та постачання електричної та теплової енергії. На офіційній сторінці компанії вказано, що до call-центрів компанії можна звертатись із питань щодо обслуговування електромереж, графіків відключення світла, обривів на лініях та щодо аварій на електромережах.

Номери:

097-202-02-07 (багатоканальний) – безкоштовно в мережі "Київстар";

050-305-99-10 (багатоканальний) – безкоштовно в мережі "Vodafone";

093-170-25-33 (багатоканальний) – безкоштовно в мережі "Lifecell";

(0532) 510-910 (багатоканальний) – згідно з діючими тарифами міського та міжміського зв’язку;

0800-305-035 (багатоканальний) – безкоштовно на території України;

Під час повітряної тривоги, телефони call-центру не працюють.

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