Жителі Полтави, які зіткнулися із комунальними проблемами – не працює ліфт, зникло світло, затопив сусід – можуть зателефонувати щодо кожного з цих питань до Служби оперативного реагування. Також – до профільних підприємств.
Суспільне зібрало перелік телефонів основних служб, чиї телефони можуть знадобитися полтавцям у подібних ситуаціях.
Служба оперативного реагування Полтави 1580
Це – універсальна служба, яка приймає абсолютно усі звернення. Вона створена, аби швидко реагувати на телефонні дзвінки громадян, аварії, надзвичайні ситуації у місті, проблеми у житлово-комунальному обслуговуванні тощо, йдеться на сайті Полтавської міськради.
Служба доступна за двома номерами:
- +38 (066) 286-58-87,
- +38 (067) 158-15-80.
Також можна звернутися у Telegram.
Відділ звернень громадян
Сюди полтавці можуть звертатися з будь-яким питанням, яке стосується життя Полтавської громади. На сайті міськради вказані наступні контактні телефони.
- (0532) 52-59-10
- (0532) 57-30-97
ЖЕО № 2
Комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційна організація № 2" надає послуги з прибирання прибудинкових територій, технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем (холодного водопостачання, водовідведення та зливової каналізації, централізованого опалення, гарячого водопостачання).
Як зазначено на сайті ЖЕО№ 2, також займається обслуговуванням димовентиляційних каналів, поточним ремонтом мереж електропостачання та електрообладнання, які необхідні для електрозабезпечення технічних цілей будинку.
Комунальне підприємство має телефон аварійно-диспетчерської служби:
- (0532) 56-22-50
- 0503283650
Міськсвітло
Працівники "Міськсвітла" обслуговують світлофори, вуличне освітлення і його мережі, інформують на сайті установи. У разі виявлення проблем щодо цих питань, можна звертатися за номером (0532) 63-85-07.
"Полтававодоканал"
Аварії у мережах та інженерних спорудах, стоки і все, що пов’язано із водопостачанням і водовідведенням – це зона відповідальності "Полтававодоканалу". На сайті підприємства вказані наступні телефони диспетчерської служби:
- (050) 495 57 00
- (098) 165 57 00 (цілодобово).
Полтавагаз
Фахівці "Полтавагазу" проводять технічне обслуговування та обстеження газових мереж, зокрема, на витік газу, перевіряють обладнання, зазначено на офіційному сайті установи. А також обстежують газопроводи. Зв’язатись із ними можна за телефонами:
- 0 (800) 308104
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Полтаваобленерго
АТ "Полтаваобленерго" здійснює виробництво, передачу та постачання електричної та теплової енергії. На офіційній сторінці компанії вказано, що до call-центрів компанії можна звертатись із питань щодо обслуговування електромереж, графіків відключення світла, обривів на лініях та щодо аварій на електромережах.
Номери:
- 097-202-02-07 (багатоканальний) – безкоштовно в мережі "Київстар";
- 050-305-99-10 (багатоканальний) – безкоштовно в мережі "Vodafone";
- 093-170-25-33 (багатоканальний) – безкоштовно в мережі "Lifecell";
- (0532) 510-910 (багатоканальний) – згідно з діючими тарифами міського та міжміського зв’язку;
- 0800-305-035 (багатоканальний) – безкоштовно на території України;
Під час повітряної тривоги, телефони call-центру не працюють.
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