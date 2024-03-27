У Кропивницькому директорку училища підозрюють у розтраті бюджетних грошей

У Кропивницькому директорку Центральноукраїнського вищого професійного училища підозрюють у розтраті бюджетних грошей. Йдеться про безпідставне зарахування до навчального закладу студентів та виплату їм стипендії.

Це інформація від речниці обласної прокуратури Наталії Алєксєєнко.

За даними слідства, підозрювана необґрунтовано зарахувала до училища 14 людей. Більшість з них мали професійно-технічну освіту за спеціальністю іншого навчального закладу, не мали права навчатися за гроші держави та отримувати стипендії.

Через такі дії державному та місцевому бюджетам завдали збитків на майже 800 тисяч гривень, сказала речниця.

Керівниці закладу обрали запобіжний захід – домашній арешт та відсторонили від займаної посади. На її майно наклали арешт.

Суспільне поспілкувалось з підозрюваною телефоном. Вона сказала, що надасть коментар стосовно цієї ситуації у четвер, 28 березня.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.