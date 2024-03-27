Відкрите тренування для ветеранів та військовослужбовців організували у Полтаві 27 березня. Учасники виконали комплекс з трьох вправ, які використовують у змаганнях з адаптивних видів спорту. Заняття провели у межах програми ментального здоров’я за ініціативою Олени Зеленської "Ти як?".

До відкритого тренування у полтавській "Акварені" долучилися 20 учасників. Це ветерани та військовослужбовці. Вони виконали вправи, які розвивають, зокрема, витривалість та силу, розповів Суспільному виконувач обов’язків директора обласного центру фізичного здоров’я "Спорт для всіх" Олександр Іванов.

"Ми пропонуємо комплекс, який складається з трьох вправ. Це саме ті вправи, які виконують ветерани у змаганнях з адаптивного спорту. Це гребля, байк, а також ривок гирі", — пояснив Олександр Іванов.

Військовослужбовці та ветерани під час відкритого тренування. Суспільне Полтава

Тренування провели у рамках всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», розповіла координаторка проєкту на Полтавщині Юлія Ющенко. За її словами, у межах проєкту є комунікаційна кампанія "Досвід ветеранів вартий поваги".

"Ми можемо за допомогою фізичної активності покращити саме ментальне здоров’я ветеранів і надихнути прикладом цих ветеранів інших долучатися до таких заходів", — пояснила регіональна координаторка програми ментального здоров’я Юлія Ющенко.

Що про це говорять ветерани

Це тренування також є частиною підготовки ветеранів до змагань з адаптивних видів спорту, розповів Артем Погорілий. У перші дні повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до лав ЗСУ.

Ветеран Артем Погорілий в "Акварені" на тренажері, який імітує греблю. Суспільне Полтава

Після поранення під Бахмутом у жовтні 2022-го, йому ампутували ногу. Він єдиний ветеран ЗСУ з Полтавщини, який у складі української збірної брав участь у змаганнях Повітряних сил США у березні 2024-го року.

"Це постійні тренажери, з якими ми працюємо на звичайних тренуваннях і беремо участь у змаганнях. Головне – це позитивні емоції, які я бачу отримали всі учасники, навіть ті, хто вперше працював з цими тренажерами. Останні два місяці активно займалися, що на цих тренажерах, що і іншими видами адаптивного спорту", — розповів ветеран Артем Погорілий.

Сергій Белявцев (у чорній футболці на тренажері) готується до тренування. Суспільне Полтава

Тренування, яке організували в "Акварені", було нескладним, сказав ветеран Сергій Белявцев.

"Я не спортсмен узагалі. Я потихеньку тренуюсь, не вважаю себе спортсменом. Це тренування було нескладне. Нормальне тренування, без виснаження. Спорт є важливою частиною реабілітації військових. Так чи інакше це факт і це працює", — сказав Сергій Белявцев.

Що таке "Акварена"

"Акварена" — це спортивний комплекс на вулиці Петра Юрченка у Полтаві. Його будували 14 років і завершили наприкінці 2021-го.Загальна вартість проєкту – 241 мільйон гривень, розповідала раніше Суспільному начальниця обласного управління молоді і спорту Марина Трохименко. Ці гроші – з міського, обласного та держбюджету.

Акварена. Фото: Суспільне Полтава

Перші змагання в "Акварені" планували організувати у березні 2022-го року. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну цього не сталося. Організувати змагання вдалося за рік – у березні 2023-го. Для усіх охочих спорткомплекс відкрили 6 березня того ж року.

За місяць роботи заклад відвідали майже 4 тисячі людей. Як розповідав тоді Суспільному керівник комунальної установи "Центр спортивної підготовки" Дмитро Ніжніченко, на утримання закладу на місяць витрачали близько мільйона гривень.

Басейн в "Акварені". Фото: Суспільне Полтава

З 9 серпня 2023-го року в "Акварені" запровадили графік безплатного відвідування для окремих категорій людей. Безплатно прийти у спорткомплекс можуть:

військові з інвалідністю;

ветерани-військовослужбовці;

діти з інвалідністю.

У лютому 2024-го року стало відомо, що правоохоронці ведуть розслідування щодо закупівлі обладнання для "Акварени". Підозрюють, що тренажери та інше устаткування купили за завищеною ціною. У зловживанні службовим становищем підозрюють керівника комунальної організації.

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