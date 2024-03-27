Saban ayınıñ 22-sinde pek zeerlengen ve kritik alda Çelâbinskteki mahsus tuberkulöz hastahanesine yollanğan siyasiy mabüs Tofik Abdulgazievniñ işğal etilgen Qırımdan aqrabalarına ayttılar ki, onıñ alı stabil, amma qırımtatar adamınıñ aqiqiy sağlıq alını añlatmaylar.

Ukraina Yuqarı Şurasınıñ İnsan aqları vekili Dmıtro Lubinets bu aqqında haber berdi.

"Şu anda hastahanenin başı, siyasiy mabüsniñ apayını inandırdı ki, onıñ aqayınıñ alı normal. Faqat onıñ nasıl ilâç alğanını aytmaylar, kerçekten de siyasiy mabüsniñ aqiqiy sağlıq alını gizleyler. Tofik Abdulgazievge diagnoz qoymaq içün mustaqil tibbiy teşkerüvge ihtiyacı bar, çünki bu ayat meselesidir", — dep qayd etti o.

Ukrain ombudsmanınıñ siyasiy mabüsniñ apayı Aliye Qurtametova ve advokatlarından alğanı malümatqa köre, Çelâbinsk vilâyetiniñ Verhnöuralsk hastahanesiniñ uyğun olmağan tutuv şartları ve ihtiyac duymanı tibbiy yardım almağanı sebebinden onıñ sağlıq alı zayıflaştı. Aynı zamanda o 59 kilogramğa azladı.

Bundan ğayrı, Abdulgazievni ziyaret etken advokatı añlattı ki, adam el ve ayaq buğumlarınıñ ağırğanına şikâyet etti. El parmaqlarını qullanmağa zor oldı — qaşıq bile tutamaz, ketemez ve kezemez.

Lubinets, Rusiyeniñ rus topraqlarında qanunsız olaraq tutulğan bütün Ukraina vatandaşlarını acelen azat etmesi içün halqara cemaatnı oña daa çoq basım etmege çağırdı.

O qoştı ki, ruslara tarafından tevqif etilgen ukrainalılarğa böyle canavar munasebet muntazamdır. Bugüngece qanunsız olaraq maküm etilgen 216 qırım siyasiy mabüsi qayd etildi, olardan eñ az 36-sınıñ acele tibbiy yardıma ihtiyacı bar, 27-si ise qırımtatar halqınıñ vekilidir.

"Rusiye halqara gumanitar uquqnı ve Jenevre şartnamesini nezaketsiz şekilde bozmağa devam ete. Oña köre tibbiy yardım bermemek azaplamaq ve işkence yapmaq demektir", — dep ombudsman qayd etti.

Tofik Abdulgaziev aqqında ne bilemiz 2017 senesi mayıs ayınıñ 4-ünde Tofikniñ evi ilk kere tintildi. O zaman tutulmadı. 2019 senesi saban ayınıñ 27-sinde evi ekinci kere tintilgen soñ Abdulgaziev, Rusiyede yasaqlanğan "Hizb ut-Tahrir" teşkilâtına ait olmağa qabaatlanıp tevqif etildi. 2022 senesi mayıs ayında Rostov-na-Donudaki Cenübiy bölge arbiy makemesi, Tofik Abdugazievğa üküm çıqarıp, sert rejimli müstemlekede 12 senege maküm etti. Müddetniñ ilk beş senesini apishanede keçirmeli. Bir yoldan soñ 2023 senesi mayıs ayında Vlasıstaki Apellâtsiya makemesi, qorçalayıcı tarafnıñ ükümge şikâyetnamesini baqtı ve ükümini deñiştirmeyip qaldırdı. 2023 senesi oraq ayında Abdulgaziev, RFnıñ Çelâbinsk vilâyetiniñ Verhnöuralsktaki apishanege etap etildi. Tevqif etilmeden evel Tofik Abdulgaziev, qırım siyasiy mabüslerniñ balaları içün tedbirlerini teşkil etmege yardım etken edi. "Qırım birdemligi" cemaat birleşmesiniñ faalcisi, ses operatorı, "Qırım balalığı" leyhasınıñ iştirakçisi ed. Bundan ğayrı, siyasiy mabüslerge SİZOğa aşayt mahsulatını yollağan, siyasiy sebeplerden açılan davalarnıñ oturışlarını ziyaret etken, vatandaşlarnıñ evileri tintilgende olarnı destek etmege kelgen edi.

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