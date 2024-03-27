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В окупованому Криму не виключається нова хвиля мобілізації — Чубаров
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В окупованому Криму не виключається нова хвиля мобілізації — Чубаров

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Російський військовослужбовець
Російський військовий. Російський військовий. Фото: ГУ розвідки Міністерства оборони України/Facebook

В окупованому Криму росіяни можуть незаконно провести нову хвилю мобілізації мешканців півострова військовозобов'язаного віку до лав ЗС РФ.

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Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своєму каналі у Telegram 27 березня.

За його словами, днями на зустрічі "муфтія мусульман Криму" Еміралі Аблаєв та окупаційний міністр внутрішніх справ Криму Ігор Іларіонов, яка не висвітлювалася у ЗМІ, обговорили питання щодо збільшення мобілізації чоловіків призовного віку, які мешкають у Криму, до складу російської армії.

"Відомо, що Еміралі Аблаєв взяв на себе зобов'язання організації заходів, які, за його запевненням, "сприятимуть залученню кримських татар для участі у спеціальній військовій операції", — зауважив Чубаров.

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